TBMM İdare Amiri Hasan Turan'dan dikkat çeken değerlendirme: ABD ve İsrail Hürmüz Boğazı’nda boğuldu

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar 28. gününe girdi. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD ve İsrail Hürmüz Boğazı'nda sıkıştı"

Turan, ABD ve İsrail’in savaşın başlangıcında ortaya koyduğu hedeflere ulaşamadığını savunarak, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin süreci etkilediğini ifade etti. İran’a yönelik saldırıların başında rejim değişikliği, nükleer programın sonlandırılması, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması, balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılması ve bölgedeki bazı unsurların tasfiyesi gibi hedeflerin yer aldığını belirten Turan, bu hedeflerin gerçekleşmediğini söyledi.

"Milli kenetlenmeye yol açtı"

İran’ın süreç içerisinde psikolojik üstünlük sağladığını ve iç birlikteliğini güçlendirdiğini öne süren Turan, farklı kesimlerin aynı doğrultuda kenetlendiğini, bazı kişilerin ülkeye geri döndüğünü ve iç siyasi ayrışmaların azaldığını ifade etti.

Trump yönetimine yönelik baskı

Turan, "İran, savaş öncesinde açık olan Hürmüz Boğazı’nı kilitleyerek Trump üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Trump yönetimi, sahada beklentilerini gerçekleştirememesi ve siyonist işgalci İsrail adına bu savaşa sürüklendiği yönündeki ağır eleştirilerin oluşturduğu baskı altında hem iç kamuoyuna hem de uluslararası arenaya “kazanım elde edildiği” algısını sunarak savaştan sözde “onurlu bir çıkış” ile ayrılabileceği bir zemin aramaktadır" dedi.

Açıklamasında Orta Doğu’daki güç dengelerinin değiştiğini ifade eden Turan, bazı askeri gelişmelere atıfta bulunarak bölgedeki stratejik algının sorgulandığını dile getirdi.

ABD ve İsrail’in politikalarına atıfta bulunan Turan, bölgedeki bazı güçlerin İran’ın askeri kapasitesi ve coğrafi avantajı karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını savundu. Sürecin başlangıcında “Epik Öfke” olarak adlandırıldığını, daha sonra ise “Özgürlük Projesi” söylemine dönüştüğünü belirten Turan, ancak bu yaklaşımın kalıcı olmadığını ve zaman içinde etkisini yitirdiğini ifade etti.

"İran Hürmüz’deki etki alanını genişletti"

İran’ın savaş öncesindeki konumunu korumakla kalmadığını öne süren Turan, Hürmüz bölgesindeki etkinliğini artırdığını iddia etti. Turan, Hizbullah’ın faaliyetlerini sürdürdüğünü, İran yönetiminin ise savaş öncesine kıyasla daha güçlü bir şekilde varlığını devam ettirdiğini söyledi.

“ABD’nin İsrail politikasına angajesi ağır maliyet doğurdu”

ABD’ye ait dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olarak nitelendirilen USS Gerald R. Ford’un İran tarafından vurulduktan sonra bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Turan, bu gelişmenin Washington yönetimi açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Bu durumun ABD’nin sahadaki riskleri yeniden değerlendirmesine neden olduğunu belirten Turan, sürecin ardından ateşkes aşamasına geçildiğini belirtti.

ABD’nin Trump döneminde İsrail politikalarına fazla angaje olarak stratejik bir hata yaptığını savunan Turan, bu yaklaşımın askeri, ekonomik ve siyasi maliyetler doğurduğunu dile getirdi.

Stratejik ortakların beklenen düzeyde destek vermemesinin ABD’nin uluslararası alanda görece yalnızlaştığını gösterdiğini belirten Turan, yaşanan gelişmelerin Washington için önemli bir ders niteliği taşıması gerektiğini söyledi.







