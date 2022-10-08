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POLİTİKA

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan bazı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, yer aldı.

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Haber Merkezi AA
TBMM kararları Resmi Gazetede
TBMM.

Mecliste kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

  • Yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair karar da bugünkü sayıda yayımlandı.

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