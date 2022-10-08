TBMM kararları Resmi Gazete'de

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12 bildirici amiralin 12 yıl hapsi istendi

Darbe çağrıştıran Montrö bildiricisi amiraller için savcı mütalaasını sundu. 12 sanık için 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, bildiride geçen Montrö vurgusunun ‘araç’ olarak kullanıldığını vurguladı.