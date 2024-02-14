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TBMM'de Erzincan'daki toprak kayması için komisyon kurulması önerilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzincan'da meydana gelen toprak kayması olayı üzerine bir araştırma komitesi komisyonu kurulmasının önerileceğini bildirdi.

17:43 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
TBMM (Arşiv)
TBMM (Arşiv)

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Abdulhamit Gül, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin,
"Tüm siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmede de AK Parti Grubu olarak da önerimizi biz verdik. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Meclisimizin iradesine sunacağız"
dedi.

Erzincan'daki olayın Meclis tarafından tüm yönleriyle takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle çabayı ortaya koyacaklarını söyleyen Gül,
"Gazi Meclis'in, bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde gerek adli gerek diğer çalışmaların, atılması gereken adımları, bundan sonra yapılması gereken kanuni düzenlemeler de dahil olmak üzere, insanımızı merkeze alan politika üstü olan bütün çalışmaları bizler çok kıymetli buluyoruz"
ifadelerini kullandı.

Erzincan Valisi Aydoğdu: Fırat Nehri'ne akıntı söz konusu değil
Erzincan Valisi Aydoğdu: Fırat Nehri'ne akıntı söz konusu değil

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.


#TBMM
#AK Parti
#Erzincan
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