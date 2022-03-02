TBMM'de gizli Ukrayna oturumu: Devlet sırrı sayılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek. Oturum, AK Parti'nin vereceği önerge ile dış dünyaya tamamen kapatılacak. Böylece, toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Genel Kurul kapalı oturuma geçerken herkes dışarı çıkartılacak. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatılacak.

TUTANAKLARA MÜHÜR

NTV'nin haberine göre; Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak.

Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.

SAĞIR VE DİLSİZ KAVASLAR GÖREV YAPACAK

Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

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Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.