|
Gündem

TBMM'de tarihi gün: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.

Lokman Özdemir
07:37 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mahmud Abbas - Recep Tayyip Erdoğan
Mahmud Abbas - Recep Tayyip Erdoğan

Ankara, önemli bir diplomatik ziyaret kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlıyor. İki gün sürecek bu ziyaret için Türkiye'ye gelen Abbas, üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı 5 aylık aranın ardından Beştepe'de ağırladı.


Abbas, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edecek. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Daha sonra Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'te görüşecek.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edecek. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Daha sonra Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'te görüşecek.



Meclis'te soykırımı anlatacak


Genel Kurul, Filistin halkının sesini duyurmak için saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasını yapacak. Ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek.


Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli de Genel Kurul salonunda olacak. Ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsrail'in katliam boyutundaki saldırılarını Meclis kürsüsünden tüm dünyaya anlatacak.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşması Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmayı Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek.


Meclis'te Filistin temalı fotoğraf sergisi de açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Meclis Başkanı Kurtulmuş sergiyi ziyaret edecek.


Kurtulmuş, daha sonra Mahmud Abbas ve heyetiyle bir araya gelecek.







#İsrail
#Mahmud Abbas
#TBMM
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi