TBMM’de teröre karşı ortak bildiri yayımlandı: CHP ve DEM Parti imza atmadı! Hamzaçebi'den CHP'ye sert tepki

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.





Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.









TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.





Bildiride, şunlar kaydedildi:





"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.





Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."





Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamadı.

Akif Hamzaçebi’den CHP’ye sert tepki

Kahraman Mehmetçiklerin şehit olduğu saldırıların kınandığı bildiriye CHP'nin imza atmaması başta vatandaşlar olmak üzere CHP tabanından da tepkiyle karşılandı.

CHP'nin eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, söz konusu bildiriye imza atmayan CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Hamzaçebi açıklamasında, "TBMM’deki siyasi parti grupları milletimizin terör olaylarına karşı ortak hassasiyetini ve kararlı duruşunu yansıtmak amacıyla bugüne kadar bir çok defa ortak bildiri yayınlamışlardır. CHP Grup Başkanvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yaptığım dönemlerde de bunun örnekleri vardır.

CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. “Ama”, “Bir bakalım, bilgi alalım” türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz.

“TBMM’nin ortak iradesini yansıtan bu bildiri acilen yayınlanmalı”

Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak’ta şehit ettiği kahraman askerlerimiz nedeniyle TBMM’deki siyasi parti gruplarının ortak iradesini yansıtan bu bildiri acilen yayınlanmalıdır." dedi.

Tepkiler sonrası CHP’den PKK’nın adını geçirmediği ‘terör bildirisi’

TBMM'deki bildiriyi DEM Parti'yle birlik imzalamayan CHP, gelen yoğun tepkilerin ardından resmi X hesabından münferit bir bildiri yayımladı. CHP tarafından yayımlanan bildiride PKK'nın adının geçmemesi dikkat çekti.















