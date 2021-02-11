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İSTANBUL

TDK’ya en çok gelen Türkçe astronot isim önerileri açıklandı: İlk sırada Göktürk var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çağrının ardından ’astronot’ kelimesinin Türkçe karşılığı için gelen isim önerilerini açıklayan Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin, "Gökmen, gökalp, gökderi, yani gök kelimesi ile başlayan, devam eden kelimeler çoğunlukta. Demek ki halkın dil zevki o yönde oluyor. Bir de gelenler arasında şahıs isimleri var. Alpaslan var, Fatih var. Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin isimleri canlandırılmak isteniyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.
Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.

TDK Başkanı Gülsevin, ’astronot’ kelimesinin Türkçe karşılığı için gelen isim önerilerini açıkladı. Gülsevin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrının onun Türkçe hassasiyetine bir örnek olduğunu belirterek, "TDK her zaman hazırlıklı bir vaziyette yabancı kelimelere karşılık çalışmalarını yürütüyordu, 2005 yılında da zaten ’astronot’ için Türkçe bir karşılık önermişti. O gün için ’gökmen’ ve ’uçman’ kelimeleri önerildi. TDK, dil hususunda otoritedir, saygın bir kurumdur. İlk bakışta şöyle düşünülmesin, TDK’nın ‘TDK karşılık bulduysa onu kullanalım’ şeklinde bir beklentisi olmuyor. " dedi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin.

YAYGIN KULLANILACAK BİR İSİM OLMALI

"’Gökmen’ veya ’uçman’ yaygınlaşırsa kullanılır, yaygınlaşmazsa kullanılmaz" diyen TDK Başkanı Gülsevin, "TÜBA ülkemizin en saygın kuruluşlarındandır. Onlar mesela Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü’nde astronot için ’gökmen’ kelimesini de kullanmışlar. Bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız özellikle sadece dilcilerle, bilim adamlarıyla değil 83 milyonla anlaşalım, güzel kelime bulalım dediği için her yerde, sosyal medyada da anketler yapılıyor, kelimeler öneriliyor. TDK bunları bir araya topluyor. " ifadelerini kullandı.

HALKIN ZEVKİ BU YÖNDE

Farklı öneriler gelebileceğini belirten Gülsevin, "Uzay kelimesiyle oluşturulmuş bir iki öneri var. Geriye kalanlar daha çok ’gökmen’, ’gökalp’, ’gökeri’ gibi gök kelimesi ile başlayan kelimeler. Demek ki halkın dil zevki o yönde. Gelen öneriler arasında şahıs isimleri de var; Alparslan var, Fatih var. Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin isimleri canlandırılmak isteniyor. Sayın Devlet Bahçeli Bey ’Cacabey’ olmasını önermiş. Çok özel bir tespit bu. Selçuklu döneminde, 13. yüzyılda Anadolu’da Kırşehir’de (Caca Bey’in) medresesi var. O medresenin olduğu yerde rasat yapıldığı da tahmin ediliyor. Diğer tarihi isimler gibi ’Cacabey’ de çok güzel olabilir. Belki bilim tarihinde çok şey borçlu olduğumuz bu şahsiyetin adını bugün böyle bir şeyle canlandırabiliriz" şeklinde konuştu.

GÖKTÜRK İLK SIRADA

En çok önerilen kelimenin ’göktürk’ olduğu bilgisini veren Gülsevin, "Bir yandan ’gök’ var, bir yandan ’Türk’ var. O da halk tarafından yakıştırılıyor. TDK Başkanı olarak fikrimi değil, tespitimi söylüyorum; ’Göktürk’ bizim keşif uydumuza verilen isim oldu. Hem bizim keşif uydumuz ’Göktürk’ hem de eski adıyla astronot ’göktürk’ olur mu? Olmaz da diyemiyorum, olur da diyemiyorum. Bunları önümüzdeki süreç gösterecek" ifadelerini kullandı.


TDK Başkanı Gürer Gülsevin, kuruma gelen isim önerilerini şöyle açıkladı:


"Cacabey, göksu, göksü, gökreis, göktürk, gökay, Türkay, Türkonot, evrenot, gökmen, uzay insanı, Alpaslan, Fatih, akıncı."

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