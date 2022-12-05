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TDV'den anlamlı proje

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde başlatılan "Hediyem Kitap Olsun Kampanyası" kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın isminin verildiği okulun kütüphanesine 887 kitap hediye edildi.

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Haber Merkezi AA
TDVden anlamlı proje
TDV'den, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin okuluna kitap bağışı

YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın isminin verildiği Okulun kütüphanesine Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde başlatılan "Hediyem Kitap Olsun Kampanyası" kapsamında 887 kitap hediye edildi.

Bağışlanan kitapların teslimi için TDV Genel Müdürü İzani Turan, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır, rap müziği sanatçısı Resul Aydemir ve Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Beraberindekilerle okul kütüphanesine 887 kitabı teslim eden TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, vakıf olarak bütçelerinin bir kısmını eğitim alanına tahsis ettiklerini söyledi.

Karkamış'ta 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi olan ve hasar oluşan Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu'nun özel bir okul olduğunu anlatan Turan, şöyle devam etti:

"İnsanımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapla buluşturmak özellikle bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın eserlerinden kitapların olmadığı bir okulumuz kalmasın istiyoruz. Hayır sahiplerimizle 'Hediyem Kitap Olsun Kampanyası'nı beraber yürütüyoruz. Şükürler olsun Ankara'da, Bursa'da bugün de Gaziantep'te bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Buradaki dağıtımımız çok anlamlı. 15-20 gün önce bir bomba neticesinde şehit düşen Ayşenur Alkan'ın adının verildiği okulda beraberiz. Çocukların mutluluğunu gözlerinden okudum. İnşallah bu kampanyamız kartopu gibi büyüye büyüye Türkiye'mizin en ücra köşesine kadar gidecek. Gençlerimizi ve öğrencilerimizi kitapla buluşturma hedefimiz var."

Kitap dağıtımı sonrası rap müziği sanatçısı Resul Aydemir, öğrencilere şarkı söyledi.

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