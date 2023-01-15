Gündem Tecrübeler dede/nene saatiyle paylaşılsın
YEREL GÜNDEM

Tecrübeler ‘dede/nene saati’yle paylaşılsın

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, çocuk ve yaşlıları bir araya getirecek yürekleri ısıtacak bir öneri hazırladı. Anaokulu ve ilkokullarda yapılacak dede/nene saati uygulamasıyla, yaşlıların çocuklara tecrübelerini aktarması tavsiye edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tecrübeler ‘dede/nene saati’yle paylaşılsın
Arşiv.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, yaşlı vatandaşların sorunlarına çözüm önerileri sunan bir rapor hazırladı. Kuşaklar arası etkiletişim ve dayanışmaya işaret edilen raporda, yaşlıların sosyal ve kültürel hayatına ilişkin çözümler sunuldu: “İlkokul ve kreşlerdeki çocukların huzurevi gibi bakım tesislerini ziyaret etmesi ve yaşlıların ilkokul ve kreşlerdeki çocukların etkinliklerine davet edilmesi kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek bakımından önerilmektedir. Yaşlı ve genç bireylerin eşleştiği ve belirli aralıklarla bir araya gelerek kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler yürüttüğü ulusal bir kuşaklar arası dayanışma programı oluşturulmalıdır. Bu çerçevede dede-torun projeleri yapılabilir.”

SOSYAL SORUMLULUK DERSİ KOYULABİLİR

Eğitim kurumlarında yaşlıların çocuklarla ve gençlerle bir araya geldiği, bilgi ve tecrübelerini aktardığı okul temelli kuşaklar arası dayanışma modellerinin hazırlanmasının önemine işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Yaşlıların her tür eğitim kademesinde kendi kültürel ve mesleki deneyimlerini aktarabilecekleri misafir öğretmen/mentor pozisyonuyla değerlendirilebileceği faaliyetlerin yapılması gerekir. Örneğin anaokulu ve ilkokullarda dede/nene saati uygulaması ile haftanın belirli bir günü yaşlılar, öğrencilere kendi çocukluklarında oynadıkları oyunları, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel öğeleri ve zanaat türlerini anlatabilirler. Yaşlıların ortaokul, lise ve üniversite eğitimi düzeyindeki öğrencilere öğretmenlik/mentorluk yapması, deneyimlerin ve kültürel mirasın aktarımı konusunda büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, ortaöğretimde ‘sosyal sorumluluk dersi’ konmalı ve bu ders kapsamında gençler, yaşlılara ve benzeri topluma hizmet faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alabilmelidir.”

HUZUREVLERİ OKULLARIN YAKINLARINDA AÇILABİLİR

  • Raporda yeni planlanan huzurevleri ve yaşlı bakım/rehabilitasyon merkezlerinin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek adına çocuk yuvalarının olduğu yerlerde veya ilköğretim okullarının yakınında açılması önerildi. Yaşlı bireyler için açılan kursların çeşitliliği ve yaşlıların kurslara katılımının azlığına dikkati çekilen raporda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaşlı bireyler için açılan kursların çeşitliliğinin artırılması istendi.

Köy yaşamını çok sevdik
GÜNDEM
Köy yaşamını çok sevdik

Gönülden dile gelen dualar: Ata/dede-nine
RAMAZAN
Gönülden dile gelen dualar: Ata/dede-nine
Sözleşmesini dondurabiliriz

'Sözleşmesini dondurabiliriz'

​Abdullah Avcı'dan Visca açıklaması.
3 puan Bakasetastan

3 puan Bakasetas'tan

​Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti.
Son seçim anketi: Erdoğan yüzde 50 ile açık ara önde

​Abdullah Avcı'dan Başakşehir maçı sonrası sert sözler

'Uslu durduğunuz sürece sizinle işimiz olmaz.'

Erdoğan'dan 'altılı masa'ya aday eleştirisi.

'İçeriden dışarıya bilgi sızıyor'

'İçeriden dışarıya bilgi sızıyor'

​Abdullah Avcı'dan çarpıcı sözler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.