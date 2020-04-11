Tedbirleri hiçe sayıp piknik yaptılar: İki çocukla pikniğe 789 TL ceza

Avcılar sahilinin de diğer sahil boyunda olduğu gibi yürüyüş, piknik ve spor amaçlı olarak kapatılmasının ardından hemen yanındaki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı’na gelenler, gün boyu polis tarafından aralıklarla uyarılarak evlerine gitmeleri çağrısı yapıldı.

Buna karşılık güneşli havayı görünce dün saat 15.40 sıralarında özel otomobili ile eşi ve bir yakını ile gelen Yusuf Demir, yere serdikleri örtünün üzerine oturarak, yanlarında getirdikleri çay ve yiyeceklerle piknik yapmaya başladı. Bu sırada denetim yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü asayiş ekibi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine aykırı olarak küçük yaştaki iki çocuğun da buraya getirildiğini belirledi.

DHA Avcılar’daki sahile giderek piknik yapan Yusuf Demir’e 789 TL para cezası verildi.

Yusuf Demir, yanına gelen polislere, çocukların sadece markete gitmelerinin yasak olduğunu öne sürdü. Görevli polisler, bu kararın 1 hafta önce alındığını, bütün televizyon ve haber kanallarında duyurulduğunu belirterek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca tutanak tuttu. Polisler, yasağı bilmemenin yasalar önünde mazeret kabul edilmediğini Demir’in istediği takdirde daha sonra buna itiraz edebileceğini söyledi.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri sık sık sahil kenarında araçlarını park edenleri araçlarını kaldırmaları ve buradan uzaklaşmaları yolunda anonslar yaptı.

FOTOĞRAF 8 Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. . Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Bağcılar'da yasağa aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler Bağcılar'da sokağa çıkma yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler Bağcılar'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

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