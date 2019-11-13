Gündem Tehdidin cezasını çekecek
DİYARBAKIR

Tehdidin cezasını çekecek

“Evlat nöbeti”ndeki aileyi tehdit eden HDP Gençlik Kolları üyesi sanığa dava açıldı. Oturma eylemine destek veren bir ailenin ferdini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin 3 ayrı suçtan 9 yıl 9 aydan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır’daki il binası önünde oturma eylemi yapan akrabalarına destek veren bir ailenin ferdini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan dava açıldı. Oturma eylemi yapan akrabalarına destek veren A.B.’nin oğlu M.B’nin tehdit edilmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

KÜFÜRLÜ MESAJLAR

17 yaşındaki oğlu Süleyman’a kavuşmak için eşi Şahap Ç. ile oturma eylemini sürdüren Fevziye Ç.’nin yakını M.B.’yi cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderip, sokakta tehdit ettiği gerekçesiyle 18 Eylül’de tutuklanan Süleyman B. hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. HDP Gençlik Kolları üyesi olan sanık Süleyman B.’nin, M.B.’nin cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderdiğine yer verilen iddianamede, sanığın sokakta gördüğü müşteki M.B.’yi bazı sözler sarf edip, bölücü terör örgütüyle tehdit ettiği aktarıldı.

3 AYRI SUÇTAN DAVA

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu: “Şüphelinin, oturma eylemine katılan annesi için oğlu M.B.’yi tehdit ettiği, hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle üzerine atılı suçları işlediği konusunda yeterli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşılmıştır.” İddianamede, tutuklu sanık Süleyman B. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 9 yıl 9 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK’nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Kimse bizi durduramaz

  • Ayşegül Biçern
  • Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 71. günde de devam etti. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. “Yeter artık gençlerimizi yok etmesinler, anaların yüreklerini yakmasınlar. Buna son vermeye geldik. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 71 yıl da olsa evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız” diyen Biçer, kimseden korkmadıklarını belirtti.
  • SİZ DE BAŞKALDIRIN
  • Evlatları dağa kaçırılan diğer annelerden de destek beklediklerini ifade eden Biçer, “Biz korkmuyoruz, biz buradayız, mücadeleye devam edeceğiz. Burada başkaldırmış anneler var, bu saatten sonra kimse onları durduramaz. Diğer anneler de çağrımıza ses versinler, korkmasınlar. Biz başkaldırdık. Sizler de başkaldırın, artık PKK illeti bitsin. Hakkınız olan evlatlarınızı isteyin. Sadece dağa kaçırılan çocukların anneleri değil, yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz” dedi.
  • EVLATLARIMIZI ONLARDAN ALALIM
  • Anne Süheyla Demir de 71’inci günde de umutlarını kaybetmeden çocuklarını beklediklerini söyledi. “Çocuklarımızı almadan buradan gitmeye hiç niyetimiz yok. Sonuna kadar buradayız. Gelin hep birlikte evlatlarımızı onlardan alalım. Yeter anneler ağlamasın, evlatlar annelerden koparılmasın. Bir kere başkaldırdık, artık geri dönüşü yok. Sayımız ne kadar çoğalırsa sesimizi o kadar çok duyururuz” diye konuştu.
  • YERİN DİBİNE BATSINLAR
  • Annelerden Hatice Levent ise şunları söyledi: “Yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Eyleme devam edeceğiz, yerin dibine batsın PKK ve PYD denilen lanetler. Bizi yakıp yıktılar evlatlarımızı versinler. Anneler gelsinler bizimle beraber olsunlar, evlerinde oturup ağlamasınlar, gelsinler buraya hep beraber mücadelemizi sürdürelim. Buraya gelsinler yavrularımızı o lanetlerin elinden kurtaralım.”

Evde ağlamayın buraya gelin
GÜNDEM
Evde ağlamayın buraya gelin
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