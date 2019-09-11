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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Tehlike var dedi dinletemedi

Yargıtay 9’uncu Dairesi FETÖ’cülerle ilgili tartışmalı bir karara imza attı. Eski Danıştay üyesi Bedrettin Işıldak’a FETÖ üyeliğinden 9 yıl ceza veren Daire, iyi hal indirimi uygulayarak tahliye kararı verdi. Dairedeki bir üyenin “tehlike var” şerhine rağmen FETÖ’cü Işıldak tahliye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay, FETÖ’nün Danıştay’a sızdırdığı eski Danıştay üyesi Bedrettin Işıldak hakkında tartışmalı bir karara imza attı. Mahkeme sanığa iyi halden indirim uyguladı. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi infazdan düşüren Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi FETÖ’cünün tahliyesine karar verdi. Çoğunluk kararına katılmayan Üye Abdurrahman Orkun Dağ’ın, “Tehlike devam ediyor” uyarısı sonuca etkili olmadı.

MAHKEME ‘TERÖR ÖRGÜTÜ’ DEDİ AMA...

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı. Sanık Bedrettin Işıldak'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ TAHLİYENİN ÖNÜNÜ AÇTI

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ ise karara karşı çıkarak "Kamusal tehlikelilik halinin devam ediyor olması nedeniyle çoğunluğun tahliye yönündeki görüşüne iştirak etmiyorum" ifadesini kullandı.

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