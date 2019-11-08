Tek aday baskısı

Kurultaylar partisi CHP’de yeni kadroların belirleneceği kurultay süreci, mahalle delegeleri seçimleriyle başlıyor. Merkez Yönetim Kurulunca (MYK) belirlenen 37. Olağan Kurultay takvimi doğrultusunda partililer, bugün mahalle delegelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Kurultay sürecinde ilk oyların kullanılacağı mahalle delegeleri seçimlerinin 1 Aralık’a kadar sürmesi planlanıyor.
MUHALİFLER TASFİYE OLACAK
- Parti örgütlerini yakın markaja alan CHP yönetimi, 30 büyükşehir başta olmak üzere 81 il örgütünü ziyaret ederek seçimlere tek aday ve tek liste ile gidilmesi baskısı yapıyor. Parti örgütlerinin genel merkezden gelen baskı üzerine il kongrelerine tek aday ile gideceği belirtiliyor. Bu şekilde oluşacak teşkilat ve delege yapısı ile parti yönetimi büyük kurultayı sorunsuz atlatmayı planlıyor. Büyük kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması bekleniyor. CHP yönetimi bu süreçte muhalifleri tasfiye planları yapıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından yönetime baş kaldıran isimlerin bir kısmı için ihraç kararı veren CHP, kurultay sürecinde ise kalan muhaliflerin saf dışı bırakmayı planlıyor.