​Tek araçla ucuz tatile

Okulların kapanması ile iç turizmde hareketlilik başladı. Şehirden uzaklaşmadan doğayla buluşmak isteyenler için birçok alternatif var. Belki deniz belki kara yoluyla, isterseniz de İETT hattıyla... İstanbul’da ya da yakınlarında tek vesaitle gidebileceğiniz uygun fiyatlı tatil rotalarını bir araya getirdik.

FERİBOTLA DENİZ TATİLİ

Marmara Adaları, İstanbul’da yaşayan ve ekonomik tatili tercih edenlerin ilk tercihleri arasında. Avşa, Marmara Adası, Ekinlik Adası, Koyun Adası, Fener Adası ve Paşalimanı Adası, yakınlığı, denizi ve doğasıyla İstanbullulara nefes aldırıyor. Ulaşımın sadece deniz yoluyla yapıldığı adaların feribot ücretleri ise 250 ila 300 lira arasında .

İETT BİLETİYLE TATİL

İstanbul’dan bir biletle gidilen diğer rota ise Marmara Denizi’ndeki adalar. Heybeliada, Büyükada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Yassıada, Sivriada, Tavşanadası, Kaşıkadası’na İETT biletiyle gidilebiliyor. Kadıköy, Eminönü, Yenikapı, Bostancı iskelelerinden kalkan vapurlarla 40 dakika ile 2 saat içinde adalara ulaşılabiliyor. Otel ve apart dairelerin fiyatları da 350 ila 1000 lira arasında değişiyor. Yabancı turistlerin de ilgisini çeken adalar, denize girmek, doğa yürüyüşü yapmak, bisiklete ve şehrin karmaşasından kaçmak için harika bir fırsat sunuyor.

REKLAM

TEK OTOBÜSLE DOĞANIN İÇİNDE

Deniz yerine doğa tatilini tercih eden İstanbulluların aklına ilk gelen yerlerden biri Sapanca. Tabiatın kucağında, sessiz ve bir o kadar huzur dolu bir tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bungalovlar da oldukça ekonomik. İstanbul’dan tek otobüsle gidilen Sapanca’ya ulaşım, ortalama 2 saat. Bungalov evlerde kalınabilir.

HUZURUN ADRESİ KAMP TATİLİ

Daha sade ve karmaşadan uzak tatil yapmaktan hoşlananlar da tercihini kamp tatilinden yana kullanıyor. Alternatif tatili seven İstanbullular, Ağva, Riva, Çatalca, Kocaeli gibi bölgelerde, tabiatın kucağında ruhunu dinlendiriyor. Ağva’ya Üsküdar’dan 139 A No.’lu İETT hattı ile Riva’ya ise 137 No.’lu İETT otobüsüyle gidilebiliyor. Tek otobüsle gidilebilecek kamp alanları, restoran, kafeterya, elektrik, yemek pişirme alanı, tuvalet, güvenlik ve çamaşır yıkama alanı gibi her ihtiyacı karşılayan ortak alanları içinde bulunduruyor.