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Tek bir riskli yapı kalmayana kadar

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’a taşınan afetzede yavrularımıza da sözümüz var. Onların Hatay’da yaşadıkları İstanbul’da yaşanmasın diye çalışacağız. İstanbulumuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:13 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum

Zeytinburnu’nda düzenlenen "Asrın Felaketi Anma Programı"na katılan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, üzerinden 1 yıl geçse de depremin acısının kalplerde aynı tazelikle durduğunu ifade etti. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa 6 Şubat’taki felaketten etkilenen depremzedeler de katıldı. Burada konuşan Kurum, “İstanbul’a taşınan afetzede yavrularımıza da sözümüz var. Onların Hatay’da yaşadıkları İstanbul’da da yaşanmasın diye çalışacağız” dedi.


GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK

Sosyal medya hesabından da video paylaşımda bulunan Kurum, "Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor" ifadelerini kullandı. Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirlerden olan İstanbul’da yerinde ve gönüllü dönüşüme başlayacaklarını söyleyen Murat Kurum, "39 ilçemizdeki en riskli alanlardan başlayarak İstanbul’umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” dedi.


İSTANBUL’DA 650 BİN YENİ YUVA

Kurum, Zeytinburnu’ndaki anma töreninde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “İstanbul’a taşınan afetzede yavrularımıza da sözümüz var. Onlar Hatay’da yaşadıklarını İstanbul’da da yaşamasın diye çalışacağız. 39 ilçemizde 800 bin konutun dönüşümünü tamamladığımız gibi, devam eden 170 bin yuvamızı da hızla bitireceğiz. İstanbul’da 650 bin yeni yuvayı yapmak için kolları sıvayacağız.”


BAŞKA GÜNDEMLER OLAMAZ

Bu vatanı seven, çocuklar için kaygı taşıyan hiç kimsenin deprem gibi bir afete gözlerini kapatamayacağını söyleyen Kurum, “Deprem meselesi bu denli siyaset üstü bir meseleyken İstanbul’umuzu depreme hazırlamak dururken, başka gündemler peşinde koşamaz. 6 Şubat günü bile, 50 bin ayrı hüznümüzün olduğu bugünde bile; depremi istismar edenleri gördükçe gerçekten çok üzülüyoruz” dedi.


Biz eser siyaseti yapıyoruz

Kurum, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kurum, CHP’li İBB yönetimini eleştirerek şunları söyledi: "İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı bizim Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı. Kentsel dönüşümle alakalı milletimize verdikleri sözleri yerine getiremediler. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Biz her zaman eser siyaseti diyoruz. Milletimizle birlikte el ele vereceğiz ve İstanbul’umuzu dirençli hale getireceğiz" şeklinde konuştu.


#Murat Kurum
#AK Parti
#İstanbul
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