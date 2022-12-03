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İSTANBUL

Tek çadırda kan bağışı rekoru

Türk Kızılayı, Zeytinburnu Kaymakamlığı iş birliğinde 15 Temmuz Meydanı'nda, "Kan dostum, sensiz olmaz" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Tek çadırda kan bağışı rekoru
​Türk Kızılayı ve Zeytinburnu Kaymakamlığı’nın ortaklaşa düzenlediği kan bağışı etkinliği devam ediyor.

Türk Kızılayı ve Zeytinburnu Kaymakamlığı’nın ortaklaşa düzenlediği kan bağışı etkinliği devam ediyor. Etkinlikte geride kalan 3 gün sonunda Kızılay’ın tek çadırdan 604 ünitelik kan bağışı toplama rekoru kırılarak 953 üniteye çıkarıldı. Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kasım ayında Zeytinburnu sınırları içerisinde toplanan 312 üniteyle birlikte toplamında 1265 ünite ile 3786 hayat kurtarılmıştır. Kan bağışında bulunulmasının insanlık görevi olduğunu vurgulayan Kaymakam Ercan Turan “Sivil toplum örgütlerimizden, çeşitli gruplarımızdan kan bağışı için talepler geldi. Biz de bugün kan bağışı kampanyası düzenledik.Ciddi şekilde bayram havası gibi bir katılım var” dedi.

HEDEFİMİZ 1453 ÜNİTE

Kan bağışının çok ciddi faydaları olduğunu belirten Kaymakam Turan, “Bunun faydalarını vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda da bilinçli olduğunu gördük. Sivil toplum örgütlerimiz, memleket derneklerimiz ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdan yoğun bir katılım oldu. Biz bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bizim amacımız farkındalığı arttırmak, diğer ilçelere örnek olup diğer yerlerde de yapılması için, biz de varız anlamında bu etkinliği gerçekleştirdik. 1453 sayısına ulaşırsak mutlu olacağız. Hemde İstanbul ile ilgili bir anlamı olacak” şeklinde konuştu.

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