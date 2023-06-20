Tek dokunuşta yerle bir oldu: Her tarafı toz bulutu kapladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 şehirdeki hasar tespitinin sonucunu açıkladı. İncelenen 132 bin 898 binanın 7 bin 584’ü yıkılmış ya da acil yıktırılması gerekiyor. 12 bin 617’si ağır hasarlı. Toplamda 100 bin daire ve işyeri oturulamayacak durumda.