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POLİTİKA

Tek isteğimiz istikrar ve barış

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’daki temaslarının ikinci gününde toplu açılış ve Saraybosna-Belgrad otoyolunun temel atma törenine katıldı. “Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir” diyen Erdoğan şunları söyledi: Türkiye’nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil, zenginlik olarak görmeliyiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki temaslarını dün de sürdürdü. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik ile Sırbistan Sarayı’nda yapılan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi’ne katıldı. Ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi

Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri verimli toplantılardan sonra Üçlü Zirve’nin de verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek’te diğerinin de Türkiye’de yapılacağını ifade eden Erdoğan, “Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır” diye konuştu.

VERİMLİ GELECEK İÇİN

Erdoğan, “Zirvenin en önemli yanı özellikle bölgede Bosna Hersek’in hükümet sorunun süratle artık halledilmesi... Bir yıl geçti artık, çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım” ifadesini kullandı. Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

YOL HAYATTIR, MEDENİYETTİR

“Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan-Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var; yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Sarajevo (Saraybosna)arasında bu otoyolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir. Tam aksine bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı haline gelmesi de buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır.”

Erdoğan daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Tek isteğimiz istikrar ve barış

Sremska Raça köyünde toplu açılış ve Belgrad-Saraybosna Otoyolu temel atma törenine katılan Erdoğan, “Balkanların barış porojesi için yoğun çaba harcadık. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projeye destek verenlere teşekkür ediyorum. Türkiye, Sırbistan’ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir. Türkiye’nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır. Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil, zenginlik olarak görmeliyiz” dedi.

Emine Hanım çeşme açtı

  • Emine Erdoğan
  • Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı.
  • Ayrıca Emine Erdoğan, Kalemeydan’da, Sırbistan’ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından 1903 yılında inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı. Türk Haftası Programı’nda sergilenen Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi’ni gezen Emine Erdoğan, 1948’de kurulan bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsünde çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Programlarda Emine Erdoğan’a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in eşi Tamara Vucic, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır, istikrarıdır
OYNAT 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barışıdır, istikrarıdır
Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır.' dedi.


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