Tek isteğimiz istikrar ve barış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki temaslarını dün de sürdürdü. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik ile Sırbistan Sarayı’nda yapılan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi’ne katıldı. Ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi

Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri verimli toplantılardan sonra Üçlü Zirve’nin de verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek’te diğerinin de Türkiye’de yapılacağını ifade eden Erdoğan, “Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır” diye konuştu.

VERİMLİ GELECEK İÇİN

Erdoğan, “Zirvenin en önemli yanı özellikle bölgede Bosna Hersek’in hükümet sorunun süratle artık halledilmesi... Bir yıl geçti artık, çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım” ifadesini kullandı. Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

YOL HAYATTIR, MEDENİYETTİR

“Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan-Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var; yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Sarajevo (Saraybosna)arasında bu otoyolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir. Tam aksine bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı haline gelmesi de buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır.”

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Erdoğan daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Tek isteğimiz istikrar ve barış

Sremska Raça köyünde toplu açılış ve Belgrad-Saraybosna Otoyolu temel atma törenine katılan Erdoğan, “Balkanların barış porojesi için yoğun çaba harcadık. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projeye destek verenlere teşekkür ediyorum. Türkiye, Sırbistan’ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir. Türkiye’nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır. Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil, zenginlik olarak görmeliyiz” dedi.

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