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ANKARA

Tek kart dönemi: Artık ehliyet taşımak yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet ve kredi kartlarının artık kimliklerdeki çiplerde yüklü olacağını söyledi. Soylu, “Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yakın zamanda Türkiye’ye bunu müjdeleyeceğiz” dedi. Soylu, sağlık hizmetleri ve elektronik imzanın da yeni kimlik kartlarında yer alacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D televizyonunda canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Soylu, yeni çipli kimlik kartlarına eklenecek özellikler ile hayatımızın daha kolay hale geleceğini söyledi. Soylu, çipli kimlik kartlarının arkasındaki çipin tasarlanırken 5 alanının bulunduğunu, o alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik olarak kullanılma imkanının getirildiğini belirterek “Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye’ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz, jandarmamız ve polisimiz ehliyete bakmak istediği zaman (çipe) dokundurduğunda ehliyeti var mı yok mu anlamış olacak” dedi.

ELEKTRONİK İMZA

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla anlaşarak kredi kartlarından uygun olanları kimlik kartının arkasında bulunan çipin içerisine koyabileceklerini de aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kimlik kartı ile bunun içerisine yüklenerek sağlanabilecek. En önemlisi elektronik imza. Yani bunun içerisine, atacağınız elektronik imza buna yüklenecek ve bu kartı çektiğiniz zaman, bir yere imza attığınız zaman o sanal ortamda elektronik imza olarak kabul edilmiş olacak. Dünyada böyle uygulama yapan ülke sayısı yok denecek kadar az.”

HER SUÇLUYU YAKALAYABİLİRİZ

Soylu, yeni bir kontrol mekanizması daha getirdiklerini ifade ederek, bunun da elektronik doğrulama sistemi olduğunu belirterek, “Bugün elektronik kimlik doğrulama sistemi ile bu bahsettiğimiz sistemle Türkiye’de hayatı çok kolaylaştıracağız” diye konuştu. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yaklaşık 6,5 milyon kişinin yüz bilgilerini, tüm biyometrik verilerini kameralara yüklediklerini anlatan Bakan Soylu, “Aradığımız hangi suçlu varsa, eğer bir yerde gözümüze çarpıyorsa, biz onu yakalayabilme kabiliyetine sahibiz” dedi.

30 MİLYON İZLEDİ

On-line gerçekleştirilen Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ni 30 milyondan fazla insanın izlediğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye, 2011’de başlayan Suriye iç savaşından sonra dünyaya çok büyük örnekler gösterdi. Bunu da bir programla ve planlı yaptı, bugün bir karmaşıklık olmamasının temel sebebi de budur. Bunun anlatılması lazım. Uluslararası birçok mecrada anlattık, siyaseten anlatıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız anlattı, bütün arkadaşlarımız anlattılar ama sanatın ve sinemanın gücü bambaşka. Şu anda 30 milyonu aşkın insan, Göç Filmleri Festivali’ne girdi ve seyretti” diye konuştu.

ÇOCUKLAR SİBERAY'LA GÜVENDE

  • Siber devriyelerin sanal alemde sergilediği başarılı performansa işaret eden Soylu, “Bir yenilikten daha bahsedeceğim; bizim Kızılayımız, Yeşilayımız var. Onların her birinin çok önemli etkinlikleri var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız içinde ‘Siberay’ diye bir programı başlatıyoruz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için ‘Siberay’ denilen yeni bir program başlatılıyor. Siber devriyelerle çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler” diye konuştu.

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