Tek tekerli magandalar tehlike saçtı: Sosyal medyada paylaşıp 'Emniyet'e attım gelen olmadı' diye dalga geçtiler

Kuzey Ege Otoyolu'nda 4 Nisan 2021 tarihinde O.K., A.F.K, B.V, T.D. ve A.V isimli motosiklet sürücüler, iddiaya göre plakalarını kapattıktan sonra trafiği tehlikeye soktu.

Yol çalışmasından dolayı bir kısmı kapalı olan yola giren motosikletli grup, otoyol yetkililerinin uyarılarına rağmen plakalarını gizleyerek gişelerden de kaçak geçiş yaptı.

Akrobatik hareketler yaptılar

Yol üzerinde hız sınırının üzerine çıkarak ve akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye sokan sürücüler, bu da yetmezmiş gibi bir süre karşı şeride geçti.

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Sosyal medyadan paylaştılar

Öte yandan motosikletli grup içerisinde yer alan O.K. isimli sürücü, kaska kamerasıyla çektiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Görüntüler, 2 hafta içinde yaklaşık 5 bin kez izlendi.



"Kimse gelip almadı"

Ayrıca sosyal medyadan paylaşılan videonun altına bir kullanıcı, ‘Videoyu emniyete atın. Birkaç güne hepsi paketlenir’ şeklinde yorum yazdı.

Motosikletli grup içerisinde bulunan A.F.K. isimli kullanıcının, ‘Attım ben. Kimse gelip almadı’ şeklinde cevap vermesi de dikkat çekti.

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OYNAT 00:25 Antalya'da drift yapan maganda ortalığı toza dumana kattı Antalya'nın Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alanda bir kişinin Tofaş model otomobille attığı drift tepki çekti.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde etrafı binalarla çevrili toprak alana sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir sürücü Tofaş model aracıyla tozlu yolda drift atmaya başladı. Toz bulutunun havaya kalkmasına neden olan sürücü, bir süre daireler çizerek drift attı. Toz bulutlarıysa çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti. Bir vatandaş yapılan drifti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı. BiP'te paylaş

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