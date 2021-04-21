Tek tekerli magandalar tehlike saçtı: Sosyal medyada paylaşıp 'Emniyet'e attım gelen olmadı' diye dalga geçtiler

Kuzey Ege Otoyolu'nda 4 Nisan 2021 tarihinde O.K., A.F.K, B.V, T.D. ve A.V isimli motosiklet sürücüler, iddiaya göre plakalarını kapattıktan sonra trafiği tehlikeye soktu.
Yol çalışmasından dolayı bir kısmı kapalı olan yola giren motosikletli grup, otoyol yetkililerinin uyarılarına rağmen plakalarını gizleyerek gişelerden de kaçak geçiş yaptı.
Akrobatik hareketler yaptılar
Yol üzerinde hız sınırının üzerine çıkarak ve akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye sokan sürücüler, bu da yetmezmiş gibi bir süre karşı şeride geçti.
Sosyal medyadan paylaştılar
Öte yandan motosikletli grup içerisinde yer alan O.K. isimli sürücü, kaska kamerasıyla çektiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüler, 2 hafta içinde yaklaşık 5 bin kez izlendi.
"Kimse gelip almadı"
Ayrıca sosyal medyadan paylaşılan videonun altına bir kullanıcı, ‘Videoyu emniyete atın. Birkaç güne hepsi paketlenir’ şeklinde yorum yazdı.
Motosikletli grup içerisinde bulunan A.F.K. isimli kullanıcının, ‘Attım ben. Kimse gelip almadı’ şeklinde cevap vermesi de dikkat çekti.