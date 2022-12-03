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EĞİTİM

Tek tip öğretimin faydası olmaz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti” programına katıldı. Özvar, bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin eğitim öğretim açısından önemli bir yükü üstlendiklerini söyledi.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Tek tip öğretimin faydası olmaz
Prof. Dr. Erol Özvar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin eğitim öğretim açısından önemli bir yükü üstlendiklerini söyledi. Özvar, Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti” programına katıldı.

GÖNÜLLÜLÜK ESASLI HAREKETLİLİK

Bölgesel kalkınma odaklı 22 üniversitenin rektörünün de bulunduğu toplantıda coğrafya, enerji, sağlık, ticaret, eğitim vb. alanlardaki yatkınlığına göre ihtisas alanı bulunan üniversitelerin yaptıkları çalışmalar değerlendirildi. Özvar, “Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, 2006 sonrası kurulan 60 devlet üniversitemizin toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 45'i, toplam öğretim üyesi sayısı ise 2006 sonrası kurulan devlet üniversitelerimizin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 39'u kadardır” dedi. YÖK Akademik Hareketlilik Projesi’ni başlattıklarını hatırlatan Prof. Özvar, “Gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibarıyla yapılmakta olup önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliğine başlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM GEREKİYOR

Çok yönlü yükseköğretimin öneminin altını çizen Özvar şunları söyledi: "Kurumsal çeşitliliğin kısa ve uzun vadede, hem bölgelerimizin hem de ülkemizin gelişimi için hayati olduğunu ifade etmek isterim. Tek tipleşmiş bir yükseköğretim yapısının ne topluma ne iş dünyasına ne de ülkenin geleceğine bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bölgesel kalkınma üniversitelerimizin bölgelerine getirecekleri dinamizm ve sağlayacakları faydaları çok önemsiyorum.”

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