Gündem Tekirdağda okuldan hırsızlık yapan şüpheli 641 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
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Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yapan şüpheli 641 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokuldan elektronik cihaz ve musluk hırsızlığı yapan S.O.T., 641 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. Gözaltına alınan S.O.T.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Tekirdağ haberleri: Okuldan hırsızlık yapan şüpheli 641 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
S.O.T'nin çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup, okulun duvarından atladığı görülüyor.

Çorlu 1 Kasım İlkokulu'na giren şüpheli, elektronik cihazlar ile muslukları çaldı. Okul yönetiminin hırsızlığı bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.

DHA

Okul ve çevresinde bulunan 131 güvenlik kamerasına ait 641 saatlik görüntüyü inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin S.O.T. olduğunu belirledi.

DHA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup, okulun duvarından atlayarak kaçan S.O.T., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.O.T.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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