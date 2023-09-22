Tekirdağ merkezli dokuz ilde DEAŞ operasyonu: 17 zanlı yakalandı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG tarafından 6 yıl önce çocuğu kaçırılan anne Duhayye el-Halil, hayata gözünü yummadan evladına kavuşmak istiyor. Ekim 2019'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla yaşadığı evin yakınında toplanan teröristlere oğlunun akıbetini bir daha sorduğunu belirten Halil, "Bana 'Onu biz aldık, oğlun dağda. Unut onu.' dediler." ifadesini kullandı. Anne Halil, sürekli ağladığı için gözünde görme problemleri yaşadığını da söyledi