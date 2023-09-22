Tekirdağ merkezli dokuz ilde DEAŞ operasyonu: 17 zanlı yakalandı

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Tekirdağ merkezli soruşturma kapsamında dokuz ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.
17 şüpheliye gözaltı kararı
9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun, DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.
DEAŞ'ın kasası kıskıvrak yakalandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, "DEAŞ'ın kasası" olduğu iddia edilen bir şüphelinin de bulunduğu kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.