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Tekirdağ merkezli dokuz ilde DEAŞ operasyonu: 17 zanlı yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dokuz ilde eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi. Aralarında DEAŞ'ın sözde finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 zanlı yakalandı.

Pınar Görgü
08:12 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Tekirdağ merkezli soruşturma kapsamında dokuz ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.


17 şüpheliye gözaltı kararı

9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyonun, DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.


DEAŞ'ın kasası kıskıvrak yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, "DEAŞ'ın kasası" olduğu iddia edilen bir şüphelinin de bulunduğu kaydedildi.


Gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



#DEAŞ
#terör
#Tekirdağ
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