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Gündem Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor Trakyanın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olacak
TEKİRDAĞ

Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor: Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olacak

Yapımı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Hastane, ileri cihaz parkurundan modüler odalara, tam donanımlı yoğun bakım servislerine kadar birçok özelliğiyle dikkat çeken 486 yataklı hastane, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye’nin ilk modüler hastanesi olma özelliğini taşıyor.

Haber Merkezi AA
Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor.
Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor.

Sağlık sektöründe dünyaya örnek olan Türkiye'de bir hastane daha vatandaşların hizmetine açılıyor. Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 566 yataklı hastanede 124poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanede sağlık personeli haricinde 700 hizmet personeli istihdam edilecek. 159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastanenin 297 araç kapasiteli açık otoparkı ve 1054 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor. Hastanenin yarın yapılacak açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılması bekleniyor.

Trakya'nın en gelişmişi olacak: Tekirdağ Şehir Hastanesi 13 Kasım'da açılıyor
GÜNDEM
Trakya'nın en gelişmişi olacak: Tekirdağ Şehir Hastanesi 13 Kasım'da açılıyor

Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi

Tekirdağ'ı sağlık alanında da çekim merkezi haline getirecek hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin gelecekte sağlık turizminde de adından söz ettirmesi bekleniyor. Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor
HAYAT
Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor
  • Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Sağlıkta destan yazdık: 2682 yataklı dev şehir hastanesi açıldı
KORONAVİRÜS
Sağlıkta destan yazdık: 2682 yataklı dev şehir hastanesi açıldı

Hasta hazırlık-ayılma alanları

Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan "hasta hazırlık-ayılma alanları" mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı. Tek kişilik yoğun bakım odaları, ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor. Hastanede tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası ile anne otelinde 14 özel yatak yer alıyor. Hastanede kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyononkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

Eylül ayında açılıyor: Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Anadolu yakasının en büyük hastanelerinden biri olacak olan Kadıköy'deki Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığının İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesinin Eylül ayının içerisinde açılacağını duyurmuştu. İstanbul’un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabı tamamlandı.
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1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy’ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Göztepe Şehir Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle büyük değişim yaşayacak.
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Eskinin Göztepe SSKsı olarak bilinen hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayakta hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan hastane proje olarak geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan Okmeydanı Şehir Hastanesinin aynısı olması ve Türkiye’nin depreme dayanıklı hastanelerinden biri olması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesinin gelecek ay açılışının yapılmasının planlandığını duyurmuştu. Toplamda bin yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip.
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Ayrıca Göztepe Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda yüzde yüzü tamamlanan hastanenin ilave bir kısım daha eklenecek sonra hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak. Hastane günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde İstanbullulara hizmet verecek.
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Göztepe Şehir Hastanesinin yeni binasının teknik kapasite olarak 1. etabında; hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak kapasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1, 906 otopark kapasitesiyle Türkiye’nin örnek hastanelerinden biri olacak.
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Öte yandan, İstanbul’un en modern hastanelerinden olacak olan Göztepe Şehir Hastanesi 20 ameliyathanesi, 1 adet doğum ameliyathanesi, 40 doğum odası, 231 poliklinik odası, 15 laboratuvar odası, 15 MR odası, 8 röntgen odası, 3 tomografi odası, 5 ultrason odası, 26 görüntüleme odası, 28 asansörden oluşacak. İnşaatı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.
Eylül ayında açılıyor: Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatı tamamlandı. İnşaat çalışmaları sona eren hastane havadan görüntülendi.
  • Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olacak dev tesiste, taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü yer alıyor. Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesinde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Hastane alanında 1 kilometrelik bisiklet yolu ve helikopter pisti bulunuyor. Hastanede ücretsiz vale servisi de mevcut.

Kanser tedavisinde ileri teknoloji kullanılacak

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yaptığı açıklamada, Şehir Hastanesi ile bölgenin sağlık alanında birçok ilke kavuşacağını söyledi. Hastanenin açılmasıyla kentin 102 yoğun bakım yatağına kavuşacağını belirten Kalkan, "Bölgemizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük sağlık yatırımlarından biri hayata geçirildi. Burada kanser tanı ve tedavide bize zaman kazandıran ve tedavinin başarısını artıran Pet-CT ünitesi bulunacak. Bugüne kadar vatandaşlarımız bunun için diğer illere gidip hizmet alıyordu. Artık vatandaşlarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacak." dedi.

  • Şehir Hastanesinin "Trakya'nın kalbi" olacağını vurgulayan Kalkan, "Özellikle sağlık turizminde bölgemiz önemli bir üs kazanacak. Hem Balkanlar'dan hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelecek insanlara hizmet verecek." diye konuştu.


İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
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Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınmaya devam ediyor. <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim ve sevdam olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.
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Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde hayata geçirilen ve yapımında son aşamalara gelinen yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.
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Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik, ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren helikopter pisti görüntülendi.
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Deprem anında operasyonel faaliyetler devam edebilecek <br> <br> Göztepe yerleşkesinde 245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor. <br> <br> Yakın zamanda 5 bloku açılması planlanan hastane, ilk etapta 80'i yoğun bakım olmak üzere 604 yatak, 175 poliklinik, 27 ameliyathane, 52 acil servis yatak sayısıyla hizmet verecek.
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Hastane ikinci etabı tamamlandığında ise 1116 yatak, 239 poliklinik, 28 ameliyathane, 38 doğumhane kapasitesine sahip olacak. <br> <br> Öte yandan, hastanenin ilk etapta 419 açık, 454 kapalı olmak üzere toplam 873; ikinci etabın bitmesiyle de toplamda 796'sı açık 635'i kapalı olmak üzere 1431 araçlık otopark kapasitesi bulunacak. <br> <br> Olası deprem riskine karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınan hastanenin 5 bloku 385 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde oluşabilecek risklerin azaltılması amaçlanan hastanede, deprem anında da operasyonel faaliyetlere devam edilebilecek. Öte yandan, hastanenin ikinci fazının açılmasıyla deprem izolatörü sayısı 503'e çıkacak.
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Kalp-damar cerrahi, yara bakım ve inme merkezi konumunda da olacak hastane, günde yaklaşık 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek. <br> <br> Elektrik, ısıtma ve soğutma için enerji üretiminde aynı kaynağın kullanıldığı trijenerasyon sistemine sahip olan hastanede, şehir dışı ve yurt dışından acil hastaların nakledilmesi için helikopter pisti de yer alacak.
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Hedefimiz ağustos ayı içinde milletimize hizmet verebilmek <br> <br> İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin bir üst konsept olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. <br> <br> Bu hastanelerin hastaların ihtiyaç duyacağı bütün tedavilerin yapılabileceği yapılar olduğunu anlatan Memişoğlu, fiziki olarak da mükemmel dizayn edildiklerini ve dünyanın en iyi sağlık yapıları olduklarını ifade etti.
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Hem teknik hem donanım olarak da dünya standartlarının neredeyse üstünde yapıların oluştuğunu belirten Memişoğlu, Bunların içlerini inşallah hekimlerimiz, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz dolduracak. Hastalarımıza hem iyi hizmet vereceğiz hem eğitim ve bilim yuvaları olarak bu merkezleri kullanacağız. İstanbul'da rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, şimdi de inşallah Göztepe'de yenilediğimiz bu hastanede de hem sağlık hizmeti sunacağız hem bilim üreteceğiz hem eğitim vereceğiz. Burada da Medeniyet Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. Onlar buranın eğitimini ve bilimini yönetecekler biz de hizmetini yönetmeye çalışacağız. diye konuştu.
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Prof. Dr. Memişoğlu, hastanenin ilk etabının hizmete açılması planlanan tarihe ilişkin, Hedefimiz eylüle kalmadan ağustos ayı içinde burada milletimize hizmet verebilmek. Cihazların alımlarını ve programlarının hepsini yaptık. Şu anda İstanbul Valiliği İPKB buranın inşaatını yürütüyor. Bunun kabul aşamasında onlar. O verildikten sonra da en kısa zamanda inşallah ağustos ayında en geç eylülün başında hizmete vermiş olacağız. değerlendirmesinde bulundu.
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İstanbul'un depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri <br> <br> Göztepe Şehir Hastanesi binasının çok farklı özellikleri bulunduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti: <br> <br> İstanbul'da bilindiği üzere beklenen bir deprem var. İstanbul'un depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri burası. Çünkü altında izolatör dediğimiz, depremde binanın hareketini minimize edecek süspansiyon sistemleri var. Öyle olunca da deprem anında hem ameliyat yapılabilir hem de normal hizmetini verebilir halde olacak. Çalışanların da depremden psikolojik olarak etkilenmemesini sağlayacak. Böylece normal fonksiyonunu görebilir bir hastane burası. Göztepe Şehir Hastanesi inşallah ülkemize büyük hizmetler sunacak. Burası 7 blok, şu anda 5'i açılacak. 2 bloku da kısa zamanda yapılacak diye düşünüyoruz. Onun da inşallah yakın zamanda temeli atılır diye ümit ediyoruz.
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Sağlık turizminde de bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt yapılara sahip <br> <br> Sadece Türkiye'de değil dünyada ihtiyaç duyan bütün insanlara sağlık hizmeti verebilmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, Salgında şu görüldü esasında; sağlık anlamında çok iyi yerlerde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Salgından sonra bu talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Onun için bu hastaneler sağlık turizmi anlamında da bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt yapılara sahip. 'Sağlık sunumunda neredeyiz?' tartışmaları artık bitmiş durumda. Türkiye sağlık sunumu, hizmeti ve bilimi anlamında da iyi yerlerde. Bundan sonra hem sağlık teknolojisi hem cihaz üretimi hem de sağlıkla ilgili yeni tedavilerin bilim insanlarımızca dünyaya verilmesi ve bunun önderliğini yapacak bir kabiliyete ulaşmış diye düşünüyorum. ifadelerini kullandı.
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İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin içindeyiz <br> <br> İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de üniversite olarak şehir hastanesi konseptinde, devasa denilebilecek, hastalıkların her düzeyinin tedavi edilebileceği büyük bir kompleks ile yollarına devam edeceklerini belirtti.
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Türkiye'de son dönemde dünyayla paralel olarak klasik üniversiteciliğin yanında araştırmacı ve girişimci üniversiteciliğin de ön plana çıktığını anlatan Çelik, Biz bunun daha ötesinde toplumla entegre olmuş, onlara katkı oluşturan ve hizmet eden bir üniversitecilik mantığına varmalıyız diye düşünüyorduk. Tam bu süreçte şehir hastanesi bize bu fırsatı verecek. dedi.
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Üniversitelerinde yaklaşık 800 tıp öğrencisi olduğunu aktaran Çelik, şehir hastanesinin uygulama ve tedavi boyutuyla onların her hastalığı görmesine fırsat tanıyacağını ifade etti.
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Öğrencinin, tedavi ve tedavi sonrası süreç bağlamında da iç içe olabileceği bir atmosfere girmesinin onu bambaşka bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Çelik, Özellikle tıp alanı salt bilgi mevzusu değil. O beceri ve yetkinlik biraz da tecrübeyle elde ediliyor. Bizim en büyük artımız, öğrencimizin yaklaşık 3 yıl boyunca çok yoğun bir şekilde buradaki bütün birimlerde hastalığın çeşitli kademeleriyle buluşabiliyor olmasıydı. Bu en ciddi artımızdır diye düşünüyorum. değerlendirmesinde bulundu.
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Prof. Dr. Çelik, şehrin merkezine kurgulanan, 22 bin öğrenciyle kendini sınırlamayı hedefleyen, sağlık, sosyal bilimler ve mühendislik ayağında şehrin ihtiyacı olacak her alanda toplumla iç içe olmaya hazır bir üniversite olmayı amaçladıklarını dile getirdi.
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Çelik, Daha şu aşamada bile, bağımlılık esasında daha genelde yaşam koşulu ve becerisi noktasında, başlangıçta 4 ilçeyi esas alarak sonrasında 39 ilçeye yayılma amaçlı olarak İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin içindeyiz. Bu tür faaliyetlerimizi buradan da alacağımız destekle inşallah her alana yaymak istiyoruz. şeklinde konuştu.
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İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
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İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağustos ayında ilk etabının hizmete alınması planlanan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.


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