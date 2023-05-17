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Tekirdağ Valisi Yıldırım: Devlet tüm kurumlarıyla depremzedelerimizin yanında

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin seçim sonrası depremzedelerin konaklamalarına son verme kararına ilişkin, "Kurumların yaptığı kendilerini bağlar. İlimizdeki bütün depremzedeler devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Devlet tüm kurumlarıyla depremzedelerimizin yanındadır" dedi.

11:54 . 17/05/2023 Çarşamba
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım depremzedelerin devletin kurumlarında kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım depremzedelerin devletin kurumlarında kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yapılan konaklama hizmetinin durdurulması kararına yönelik yaptığı açıklamada,
"Kurumların yaptığı kendilerini bağlar. Şu bir gerçek, depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen tüm depremzedeler ile biz zaten ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla depremzedelerimizin bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da yanlarındadır"
ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Valisi Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Dün talihsiz bir meydana gelmiş, ayın 21'inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilen hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş bir belediye. Biz zaten depremzedelerimizin yanındayız, her zaman için. Onlar bugüne kadar biz ilgilendik diyorlarsa sağolsunlar. Tabi şık bir durum da değil. Kendilerini ilgilendirir. Buna yorum yapacak durumda değilim.


Fakat ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Zaten bugün de tekrar depremzedelerimizi gezdik dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik kendilerine. Devletimiz güçlüdük, tüm kurumlarıyla da depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edebilirler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır. Her zamanda olacaktır. Gitmek istedikleri yere de kendilerini ulaştırırız. Tercih kendilerinin"




Seçim sonrası depremzedelere konaklama hizmetini durdurdular

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası 50 kişinin barınması için Kumbağ Turizm İşletmeleri AŞ ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında depremzedelerin 13 Şubat-13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde tesiste kalmaları için sözleşme imzalandı.


Ancak seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelere yönelik konaklama hizmetine son verme kararı aldı. Tepki toplayan kararın ardından AFAD devreye girdi, depremzedelerin barınma ihtiyacının tümünün karşılanacağı belirtildi.



CHP'li Başkan Kadir Albayrak'a canlı yayında tepki: Onda biriniz kadar bütçeli belediyede 1000 tane depremzede konaklıyor bunlar lafı edilecek şeyler mi?
CHP'li Başkan Kadir Albayrak'a canlı yayında tepki: Onda biriniz kadar bütçeli belediyede 1000 tane depremzede konaklıyor bunlar lafı edilecek şeyler mi?

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte bir otelde konaklayan depremzedeleri kaldıkları yerden çıkarmak için yazı göndermesi, günün en çok tartışılan konusu oldu. Sosyal medyada tartışmalara konu olan olay sonrası televizyon kanallarına bağlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Gelen depremzede sayısı 200-300'ü bulunca konaklama süresinin kısalmış olduğunu belirten Albayrak'a gazeteci Serkan Fıçıcı, belediyenin 3 milyar 650 milyon lira olan 2023 yılı bütçesini hatırlatarak, "100 tane depremzededen bahsediyorsunuz. Allah aşkına sizin 10'da 1'iniz kadar bütçesi olmayan Kahramankazan Belediyesinde 1000 tane depremzede barınıyor. Bunlar lafı yapılacak şeyler mi sayın başkan? Ayrıca o açıklamanızda 'kamp sezonu başlıyor, yaz sezonu başlıyor' gibi ifadeler kullanmanız da yakışık aldı mı sizce?" sözleriyle tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Temin limiti bitince biz vatandaşlarımıza bunun bitme ihtimalinde 'ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz?' dedik." ifadelerini kullanınca stüdyodaki AK Parti 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, bu konuların vatandaşla konuşulacak konular olmadığının altını çizerek, "Bunlar başkan olarak sizin Vali'mizle oturup konuşacağınız, vatandaşa da asla yansıtmamanız gereken bir olay. Onlar zaten yeterince acılı. 'Ne zaman gideceksiniz? Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz?' gibi bir şey sorulur mu? bence hatanızı kabul edin bu bir erdemdir." ifadelerini kullandı.


#Tekirdağ Valiliği
#Aziz Yıldırım
#depremzede
#Tekirdağ Belediyesi
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