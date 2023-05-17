Tekirdağ Valisi Yıldırım: Devlet tüm kurumlarıyla depremzedelerimizin yanında

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte bir otelde konaklayan depremzedeleri kaldıkları yerden çıkarmak için yazı göndermesi, günün en çok tartışılan konusu oldu. Sosyal medyada tartışmalara konu olan olay sonrası televizyon kanallarına bağlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Gelen depremzede sayısı 200-300'ü bulunca konaklama süresinin kısalmış olduğunu belirten Albayrak'a gazeteci Serkan Fıçıcı, belediyenin 3 milyar 650 milyon lira olan 2023 yılı bütçesini hatırlatarak, "100 tane depremzededen bahsediyorsunuz. Allah aşkına sizin 10'da 1'iniz kadar bütçesi olmayan Kahramankazan Belediyesinde 1000 tane depremzede barınıyor. Bunlar lafı yapılacak şeyler mi sayın başkan? Ayrıca o açıklamanızda 'kamp sezonu başlıyor, yaz sezonu başlıyor' gibi ifadeler kullanmanız da yakışık aldı mı sizce?" sözleriyle tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Temin limiti bitince biz vatandaşlarımıza bunun bitme ihtimalinde 'ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz?' dedik." ifadelerini kullanınca stüdyodaki AK Parti 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, bu konuların vatandaşla konuşulacak konular olmadığının altını çizerek, "Bunlar başkan olarak sizin Vali'mizle oturup konuşacağınız, vatandaşa da asla yansıtmamanız gereken bir olay. Onlar zaten yeterince acılı. 'Ne zaman gideceksiniz? Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz?' gibi bir şey sorulur mu? bence hatanızı kabul edin bu bir erdemdir." ifadelerini kullandı.