Tekirdağ Valisi Yıldırım: Devlet tüm kurumlarıyla depremzedelerimizin yanında

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım depremzedelerin devletin kurumlarında kalmaya devam edeceklerini belirtti.
"Dün talihsiz bir meydana gelmiş, ayın 21'inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilen hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş bir belediye. Biz zaten depremzedelerimizin yanındayız, her zaman için. Onlar bugüne kadar biz ilgilendik diyorlarsa sağolsunlar. Tabi şık bir durum da değil. Kendilerini ilgilendirir. Buna yorum yapacak durumda değilim.
Fakat ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Zaten bugün de tekrar depremzedelerimizi gezdik dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik kendilerine. Devletimiz güçlüdük, tüm kurumlarıyla da depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edebilirler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır. Her zamanda olacaktır. Gitmek istedikleri yere de kendilerini ulaştırırız. Tercih kendilerinin"
Seçim sonrası depremzedelere konaklama hizmetini durdurdular
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası 50 kişinin barınması için Kumbağ Turizm İşletmeleri AŞ ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında depremzedelerin 13 Şubat-13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde tesiste kalmaları için sözleşme imzalandı.
Ancak seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelere yönelik konaklama hizmetine son verme kararı aldı. Tepki toplayan kararın ardından AFAD devreye girdi, depremzedelerin barınma ihtiyacının tümünün karşılanacağı belirtildi.