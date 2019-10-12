Tekirdağ'da 132 yıllık tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı yaptılar

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HDP önündeki eylemde 38'inci gün: Barış Pınarı Harekatı kaçmak için bir fırsat

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 38'inci günde de sürdürdü. 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelerek 3 Ekim'de HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine başlayan Süheyla Demir, Barış Pınarı Harekatı'nı, kızı Hayal'in dağdan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olması için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Kızına seslenen Demir, "Türk askerlerine teslim olun. Hiç direnmeye gerek yok. Bak biz sizi burada bekliyoruz" dedi.