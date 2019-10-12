Gündem Tekirdağda 132 yıllık tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı yaptılar
TEKİRDAĞ

Tekirdağ haberleri: 132 yıllık tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı yaptılar

Tekirdağ'da 132 yıllık tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı yaptılar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi Rum kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından izinsiz olduğu ortaya çıkan faaliyetler durduruldu.

Haber Merkezi IHA
Tepeköy Mahallesi Muhtarı, hasar gören tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirtti.
Tepeköy Mahallesi Muhtarı, hasar gören tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirtti.

Şarköy'ün Tepeköy Mahallesi’nde 1887 yılında yapılan tarihi Rum kilisesinde kepçe ile izinsiz kazı çalışması yapıldığı bildirildi.

İHA
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi Rum kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ortaya çıktı.

Tarihi kilisede kaçak kazıya suçüstü
GÜNDEM
Tarihi kilisede kaçak kazıya suçüstü

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından izinsiz olduğu ortaya çıkan faaliyetler durduruldu.

İHA
Yetkililerin kazı yapanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunduğunu ifade eden Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Barış, hasar gören tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini söyledi.

İş makineleriyle kazı yaparken suçüstü yakalandılar
GÜNDEM
İş makineleriyle kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kilisenin zarar görmesine çok üzüldüklerini ifade eden mahalle sakini Sebahat Tekinay, "Gelmişler buraya kimseye sormadan getirmişler bir kepçe kırıp, döktüler. Yazık, günah tarihi binanın zarar görmesine epey üzüldük" diye konuştu.

İHA
Tarihi Rum kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ortaya çıktı.

Kaçak 2 kuyu kazdılar: Suçüstü yakalandılar
GÜNDEM
Kaçak 2 kuyu kazdılar: Suçüstü yakalandılar

Yetkililerin kazı yapanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunduğunu ifade eden Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Barış, hasar gören tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirtti.

Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Oğlum, o silahı at ve teslim ol

​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.
ABD zırhlısıele geçirildi

ABD zırhlısı
ele geçirildi

PKK'lı teröristler Amerikan zırhlısını bırakıp kaçtı.
18 köy PKK'dan temizlendi

18 köy PKK'dan temizlendi

Suriye Milli Ordusu onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
Suriye Milli Ordusu M4'e ulaştı

Suriye Milli Ordusu M4'e ulaştı

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
PYD'nin sözde karargahı alındı

PYD'nin sözde karargahı alındı

​Suriye Milli Ordusu Rasul Ayn'da kritik noktada denetimi sağladı.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Yine gazeteciler hedefte

Yine gazeteciler hedefte

​Basın mensuplarının kaldığı otelin yakınına havan topu atıldı.
Terör yandaşı yine sahnede

Terör yandaşı yine sahnede

​CHP'nin konferansa davet ettiği Holmes: "Türkiye sivilleri katlediyor".

Rahat uyu intikamın alınacak

Rahat uyu intikamın alınacak

​PKK'nın şehit ettiği 9 aylık Muhammed son yolculuğuna uğurlandı.
YPG'den bir günde<br>3 farkı tiyatro

YPG'den bir günde
3 farkı tiyatro

YPG'liler Avrupa ve ABD'den medet umuyor.
Yaş sınırı aranmayacak

Yaş sınırı aranmayacak

​On binlerce okul taşıtı için kritik düzenleme.
Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

"Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de var."
3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı

​Rasul Ayn'da terör örgütüne darbe üstüne darbe.
415 terörist etkisiz

415 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.