Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Eylül gecesi İstanbul-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu yönünde seyir halinde olan 22 UC 020 plakalı otomobil, Enez Kavşağı yol ayrımında duraksayan 22 AT 568 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin içinde bulunan Uğur Özkadif (40) ve Özgür Kahraman (38) hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförü, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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FOTOĞRAF 14 Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi. BiP'te paylaş

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