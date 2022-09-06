Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, 6 Eylül gecesi İstanbul-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu yönünde seyir halinde olan 22 UC 020 plakalı otomobil, Enez Kavşağı yol ayrımında duraksayan 22 AT 568 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilin içinde bulunan Uğur Özkadif (40) ve Özgür Kahraman (38) hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAF 14
Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı.
3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.
FOTOĞRAF 21
İlk kaza haberi Kocaeli’nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı.
Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı.
Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi.
Olayı gören İsmail Şahin, “Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi.
O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü\" dedi.
Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı.
İkinci kaza haberi ise Karabük'ten geldi.
Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre G. (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden Salih P'nin (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Salih P. ile yanındaki eşi Behiye P. (71) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Bedirhan E. (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Üçüncü ölümlü kaza ise TEM Otoyolu Bolu mevkiinde meydana geldi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.<br><br>
Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi: Beş ölü çok sayıda yaralı var
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Karabük'te ve Bolu'da meydana gelen kazalarda ise dört kişi öldü, çok sayıda kişide yaralandı.