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Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

21:03 - 12/03/2024 Salı
AA
Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluştu.
Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluştu.

İ.D'nin kullandığı 34 FDT 958 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi üniversite kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçip M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu A.A.D, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü İ.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.


#Tekirdağ
#kaza
#Süleymanpaşa
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