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Tekirdağ'da 'İlk Evim İlk İş Yerim' heyecanı: Kuralar çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşa edilecek iki bin 210 konut için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

12:25 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İsmet İnönü Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, 2 bin 210 konutun hak sahipleri belirlendi.

Törende konuşma yapan
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel
, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirtti.

Deprem bölgesinde nisan ayı içerisinde 330 bin konutun temellerinin atılacağını aktaran Yel, sayının 600 bine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Yel, TOKİ'nin son yılların gururu ve göz bebeği olduğunu belirterek, "
TOKİ'nin deprem bölgesinde yaptığı binalardan hiçbirinin yıkılmaması bunun canlı bir örneğidir."
dedi.
Arşiv

Yel, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal konut hamlesinin büyüyerek devam edeceğini dile getirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Tekirdağ'da TOKİ konutlarının en iyi şekilde yapılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarına bir şey olmamasının gurur verici olduğunu vurgulayan Yıldırım,
"Türkiye her zaman depremle karşılaşacak. Bizim bundan korkup, yerimizi değiştirecek halimiz yok. Yapmamız gereken onunla yaşamayı öğrenmek. TOKİ bize bunu öğretiyor. Konutlar, her mühendisliğe uygun şekilde yapılıyor."
diye konuştu.

Programa, Süeymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile vatandaşlar da katıldı.



#İlk Evim
#ilk iş yerim
#Tekirdağ
38 dakika önce
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Tekirdağ'da 'İlk Evim İlk İş Yerim' heyecanı: Kuralar çekildi
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