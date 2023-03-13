Tekirdağ'da 'İlk Evim İlk İş Yerim' heyecanı: Kuralar çekildi

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İsmet İnönü Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, 2 bin 210 konutun hak sahipleri belirlendi.
Deprem bölgesinde nisan ayı içerisinde 330 bin konutun temellerinin atılacağını aktaran Yel, sayının 600 bine kadar çıkabileceğini kaydetti.
Yel, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal konut hamlesinin büyüyerek devam edeceğini dile getirdi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Tekirdağ'da TOKİ konutlarının en iyi şekilde yapılacağını söyledi.
Programa, Süeymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile vatandaşlar da katıldı.