Tekirdağ'da 'İlk Evim İlk İş Yerim' heyecanı: Kuralar çekildi

"Türkiye her zaman depremle karşılaşacak. Bizim bundan korkup, yerimizi değiştirecek halimiz yok. Yapmamız gereken onunla yaşamayı öğrenmek. TOKİ bize bunu öğretiyor. Konutlar, her mühendisliğe uygun şekilde yapılıyor."