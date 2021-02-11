Gündem Tekirdağda indirim yapmayan kadın dönerci bıçaklanarak öldürüldü
TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da indirim yapmayan kadın dönerci bıçaklanarak öldürüldü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince işyeri sahibi Kader Balcı’yı, bıçaklayarak öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36), iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcı’dan (39) alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti. Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcı’ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı.

DHA
  • Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan’ın elindeki bıçağı aldı.

DHA
Çevredekiler Özkan’ın elindeki bıçağı aldı.

Olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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