Gündem Tekirdağda kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi 6 kişi gözaltına alındı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi. Aralarında kimyager ve kargo görevlisinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Tekirdağ'da sahte etil alkol üretenlere operasyon.
Tekirdağ'da sahte etil alkol üretenlere operasyon.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merdiven altı yasa dışı üretimin önlenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 2 iş yeri, 2 araç ve bir ikamette arama yaptı.

DHA
Kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi.
  • Aramalarda kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol, 80 litre içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda kargo paketi, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok miktarda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili biri kimyager, biri kargo görevlisi 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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