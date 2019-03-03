Gündem Tekirdağda kağıt fabrikasında yangın
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kağıt fabrikasında yangın

Tekirdağ'da kağıt fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi AA
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ulaş Mahallesi Edirne yolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çorlu ve Ergene Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İş makineleri de soğutma çalışmalarında itfaiyeye destek verdi.

Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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