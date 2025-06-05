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Tekirdağ'da kaybolan 27 küçükbaş dron yardımıyla bulundu

Tekirdağ'da kaybolan 27 küçükbaş dron yardımıyla bulundu

17:115/06/2025, Perşembe
AA
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Eksiksiz şekilde tespit edilen 27 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.
Eksiksiz şekilde tespit edilen 27 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolan 27 küçükbaş, jandarmanın dron destekli aramaları sonucu bulundu.

Tekirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlamtaş Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda küçükbaş sürüsünü otlatıldıkları alanın 2 kilometre uzağında tespit etti.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.



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