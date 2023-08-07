Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın çıktı: Can kaybı ve yaralı yok

Tekirdağ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Diğer yandan kimya varillerin patlaması da yangının boyutunu artırmaya devam ediyor.
Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırarak, fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Tekirdağ Valisi: Can kaybı yok
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yangında herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığını belirtti.