Tekirdağ'da paravan şirketlerle 926 milyon TL'lik vurgun: 24 tutuklama

Özel harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, ekipler bazı adreslere koçbaşıyla kapıları kırarak adreslere girdi.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek ile paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.