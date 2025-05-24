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Tekirdağ'da paravan şirketlerle 926 milyon TL'lik vurgun: 24 tutuklama

Tekirdağ'da paravan şirketlerle 926 milyon TL'lik vurgun: 24 tutuklama

16:0324/05/2025, Cumartesi
IHA
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Gözaltına alınan 41 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 41 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Paravan şirketler aracılığıyla 926 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli tutuklandı.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibiyle yürütülen operasyonda, paravan şirketler üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1222 vatandaşı dolandırdığı belirlenen suç örgütüne mensup 49 şüpheli tespit edildi.

Özel harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, ekipler bazı adreslere koçbaşıyla kapıları kırarak adreslere girdi.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek ile paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.


Gözaltına alınan 41 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.






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