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Antalya otobüs terminalinde 300 kilogram kerevit 40 kilo mavi yengeç ele geçirildi

Antalya otobüs terminalinde 300 kilogram kerevit 40 kilo mavi yengeç ele geçirildi

15:5624/05/2025, Cumartesi
DHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, Otobüs terminalinde yaptığı denetimlerde avlanma yasağı döneminde usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram canlı kerevit ve 40 kilogram mavi yengeç ele geçirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, Otobüs terminalinde yaptığı denetimlerde avlanma yasağı döneminde usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram canlı kerevit ve 40 kilogram mavi yengeç ele geçirdi.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirme peronuna bir otobüs firması tarafından 14 koli malzeme indirildi. Koliler kimse tarafından alınmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri kolileri kontrol ederek 300 kilogram canlı tatlı su kerevitinin uygunsuz şekilde taşındığını tespit etti. Büyükşehir zabıta ekipleri, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Otobüs firmasına 7 bin 770 TL cezai işlem uygulandı

Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede; kerevitlerin 15 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında avlanma yasağı olması ve taşıma şartlarına uyulmaması nedeniyle otobüs firmasına 37 bin 770 TL cezai işlem uyguladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilen kerevitler, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından kontrolleri yapılarak havuzlara salındı. Yumurtlama döneminde olan kerevitlerin gerekli olgunluğa ulaşana kadar koruma altında olacağı belirtildi.


Ele geçirilen mavi yengeçlerin bir kısmının ölü olduğu belirlendi

Bu olaydan 1 gün sonra da yine otobüs indirme peronunda siyah poşete sarılmış 2 koli içerisinde 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi. Adana'daki dalyandan getirildiği tespit edilen yengeçlerin bir kısmının canlı, bir kısmının ölü olduğu belirlendi. Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreme döneminde ve avlanma yasağı döneminde olması nedeniyle mavi yengeçleri taşıyan otobüs firmasına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'na uygun idari işlem uygulandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mavi yengeçlere el konuldu.


Kerevitler yaşam alanı olan havuzlara ve göletlere bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, 300 kilogram kerevitin teslim alındığını belirterek, "Kerevitler parkımız içerisindeki yaşam alanı olan havuzlarımıza ve göletlere bırakıldı. Kerevitler doğada temizlikçi- çöpçü olarak tabir edilen hayvan gruplarındandır. Göletlerimizi, akarsuları ve tatlı sularımızın temizliklerini yaparak yosunlaşmayı önlemektedirler. Burada yer alan diğer sucul canlılarla doğal yaşam döngülerinin devam etmesi sağlanacak" dedi.



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