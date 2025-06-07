Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, son bir hafta içinde yapılan denetim ve operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 70 adet mermi ve 3 adet tüfek ele geçirildi.