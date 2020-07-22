Tekirdağ’da yangın çıktı: Ormanlık alana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor Tekirdağ’daki yangın ormanlık alana sıçradı: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Orman yangınına, karadan çok sayıda ekiple, havadan da helikopterler ve yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2020, 19:16 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2020, 19:25 İHA