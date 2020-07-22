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Gündem Tekirdağdaki yangın ormanlık alana sıçradı Ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor
TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da yangın çıktı: Ormanlık alana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ’daki yangın ormanlık alana sıçradı: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Orman yangınına, karadan çok sayıda ekiple, havadan da helikopterler ve yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı.
Yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı.

Tekirdağ'daki Hayrabolu ilçesinin Camdezdere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı.

Tekirdağ’daki yangın ormana sıçradı
FOTOĞRAF 8
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Tekirdağ'daki Hayrabolu’nun Camdezdere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı.
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Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman arazözleri yangına karadan müdahale ederken, helikopterler ve yangın söndürme uçağıyla da havadan müdahale edilerek, söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
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Civardaki köylüler de yangını engellemek için traktörleriyle seferber oldu.
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Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Tekirdağ’daki yangın ormana sıçradı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Orman yangınına, karadan çok sayıda ekiple, havadan da helikopterler ve yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.


  • Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman arazözleri yangına karadan müdahale ederken, helikopterler ve yangın söndürme uçağıyla da havadan müdahale edilerek, söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Civardaki köylüler de yangını engellemek için traktörleriyle seferber oldu. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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