Tekirdağ'daki orman yangını 13 saatin ardından kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de dahil olduğu 554 personel ve 113 araç ile müdahale ediliyor. Gece saatlerinde yangına ilişkin son durumu paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın (bugün) daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum" dedi.