Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de 2 gün denize girmek yasaklandı

Bursa’da son bir haftadır etkisini artıran hava sıcaklıkları kent sakinlerine bunaltıcı günler yaşatıyor. Kent merkezinde 40 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerince çözüm arayışına girdi. Kimi vatandaş çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışırken kimileri de ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre hafta başında sıcaklıkların 7-8 derece düşmesi bekleniyor. Bursa 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.