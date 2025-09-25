Teklifler için hazırlık başlıyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dünkü 12’nci toplantısında düşünce kuruluşlarını misafir etti. Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, bugüne kadar yapılan 11 oturumda 80 kişinin dinlendiğini, 50 saat çalışıldığını ve 830 sayfa tutanak tutulduğunu ifade etti. Kurtulmuş, ekim ayı içerisinde komisyon üyesi milletvekillerinden gelen teklifler doğrultusunda diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinleneceğini bu sürecin tamamlanmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak tekliflerin hazırlığına başlayacağını kaydetti.





DESTEK 6 AYDA ARTTI

GENAR Başkanı ve Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, son dönemde 5 bin Kürt seçmenle yaptıkları araştırmada yüzde 95’inin “Türkiye vatandaşı olmaktan gurur duyarım” dediğini vurguladı. Komisyonun ikinci oturumunda konuşan Ankara Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Hatem Ete, mart ayında yüzde 45’ler seviyesinde seyreden Terörsüz Türkiye hedefine verilen desteğin eylül ayına gelindiğinde yüzde 60-70 bandına eriştiğini belirtti. Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM) Koordinatörü Yüksel Genç, bölgedeki halkın yüzde 65’inin infaz yasasının değiştirilmesini beklediğini söyledi. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Dr. Kadir Temiz, Irak’ta Terörsüz Türkiye girişiminin son dönemdeki düşüş eğilimine karşı destek gördüğünü söyledi.





MERKEZİYETÇİ MODEL ÖNE ÇIKIYOR

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Suriye’de SDG ve Şam arasında merkeziyetçi bir modelin oluşturulmasının sahadan gelen verilerle de örtüştüğünü kaydetti. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) Başkanı Mesut Aziz de Türk toplumunun iknasının komisyonun önünde önemli bir görev olarak durduğuna işaret etti. DİTAM Başkan Yardımcısı Sedat Yurtdaş, yıllar içinde tanıklık ettiği çözüm girişimlerini aktardı. Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, “Toplumun geneli sürece sessiz fakat güçlü bir onay veriyor” dedi. Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) İbrahim Reha Ruhavioğlu, Kürt toplumunda silahsızlanmaya kategorik destek sunanların oranının son birkaç yılda yükseldiğine işaret etti.





Erdoğan tarihe not düştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında BM zirvesi ve Filistin’in çeşitli ülkeler tarafından tanınmasına dikkat çekti. Kurtulmuş, “Bu salondakilere birkaç sene evvel denseydi ki İngiltere, Avusturya, Kanada gibi ülkeler Filistin’i tanıyacak, deseydi, bunu neredeyse imkânsıza yakın bir şey olduğunu ifade ederdik” dedi. İnsanlık cephesinin ortaya koyduğu fevkalade güçlü direnişe işaret eden Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın geniş coğrafyada ve dünyanın her yerindeki mazlum milletlerin temsilcisi, sözcüsü olarak her iki oturumda da yaptığı konuşmalar tarihi nitelikte konuşmalardır. Tarihe not düşmüştür” şeklinde konuştu.



