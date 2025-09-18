TBMM heyeti Riga’da: Gazze’deki saldırı durdurulsun çağrısı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’a AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik etti. Heyet, Letonya temaslarına ülkede faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileri ve eğitim gören gençlerle bir araya gelerek başladı. İş insanları ve öğrencilerin beklentileri ile karşılaştıkları sorunlar doğrudan dinlendi, çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.









Gazze’deki saldırı durdurulsun mesajı





Ülkelerin Meclis Dışişleri Komisyonu başkanları ve heyet üyeleri, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze’nin onurlarına verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, barışın tesisi ve Ortadoğu’daki gelişmeler ele alındı.





İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması gerektiği vurgulanırken; NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin yenilikçi savunma sanayisinin Avrupa güvenlik mimarisine dâhil edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Üç oturum





Letonya Parlamentosu’nda (Seimas) yapılan toplantı, Küresel Meselelerde Baltık–Türkiye İş Birliği, Değişen Jeopolitik: NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Bölgesel Dayanıklılık, Algı Yönetimi: Hibrit Tehditler ve Dayanıklılık başlıkları altında üç oturumda gerçekleştirildi. Oturumlarda, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin bir an önce başlatılması gerektiği, İsrail’in Gazze’de ve bölgedeki saldırılarının derhal durdurulması gerekliliği ve Türk savunma sanayisinin Avrupa güvenlik mimarisinde yer almasının önemi vurgulandı.

Dezenformasyon ve yapay zekâ riskleri





NATO Stratejik İletişim Merkezi Direktörü Jānis Sārts’ın katıldığı oturumda, sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyon ve yapay zekâ teknolojisinin gelişiminden kaynaklanan riskler masaya yatırıldı. Bu teknolojilerin toplumları istikrarsızlığa sürüklemek veya insanların düşünce ve davranışlarını etkilemek amacıyla kullanılabileceği uyarısı yapılarak, kamu yararı doğrultusunda yönetilmesi için yapılabilecekler tartışıldı.

LMT ziyareti ve savunma teknolojileri





Toplantı programı kapsamında son olarak ülkenin önde gelen teknoloji kuruluşlarından biri olan LMT (Latvijas Mobilais Telefons) şirketine bir ziyaret gerçekleştirildi. LMT Yönetim Kurulu Başkanı Juris Binde ve şirket yöneticileriyle yapılan görüşmede, telekomünikasyon sektöründeki son yenilikler ve savunma sanayi odaklı teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi alındı. Dijital altyapının güvenlik ve savunma kapasitesiyle entegrasyonu konusundaki son gelişmeler yerinde incelendi.

Parlamenter diplomaside önemli adım





Riga’daki temaslar, Türkiye ve Baltık ülkeleri arasında parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi ve küresel ölçekte ortak sınamalarla mücadeleye yönelik iş birliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.











