Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
TBMM heyeti Riga’da: Gazze’deki saldırı durdurulsun çağrısı

TBMM heyeti Riga’da: Gazze’deki saldırı durdurulsun çağrısı

Haber Merkezi
14:4418/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM heyeti Letonya’da kritik görüşmeler yaptı
TBMM heyeti Letonya’da kritik görüşmeler yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu heyeti, Türkiye ile Baltık ülkeleri arasındaki parlamenter diplomasi ve çok yönlü iş birliğini güçlendirmek amacıyla 16–17 Eylül tarihlerinde Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen "TBMM ve Baltık Ülkeleri (Letonya, Estonya, Litvanya) Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı"na katıldı. Üçüncüsü gerçekleştirilen toplantı, NATO, Avrupa güvenlik mimarisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu’daki gelişmeler ve dezenformasyonla mücadele gibi küresel konuların ele alındığı önemli bir platform oldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Fuat Oktay’a AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik etti. Heyet, Letonya temaslarına ülkede faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileri ve eğitim gören gençlerle bir araya gelerek başladı. İş insanları ve öğrencilerin beklentileri ile karşılaştıkları sorunlar doğrudan dinlendi, çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.


Gazze’deki saldırı durdurulsun mesajı


Ülkelerin Meclis Dışişleri Komisyonu başkanları ve heyet üyeleri, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze’nin onurlarına verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, barışın tesisi ve Ortadoğu’daki gelişmeler ele alındı.


  • İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması gerektiği vurgulanırken; NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin yenilikçi savunma sanayisinin Avrupa güvenlik mimarisine dâhil edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Üç oturum


Letonya Parlamentosu’nda (Seimas) yapılan toplantı, Küresel Meselelerde Baltık–Türkiye İş Birliği, Değişen Jeopolitik: NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Bölgesel Dayanıklılık, Algı Yönetimi: Hibrit Tehditler ve Dayanıklılık başlıkları altında üç oturumda gerçekleştirildi. Oturumlarda, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin bir an önce başlatılması gerektiği, İsrail’in Gazze’de ve bölgedeki saldırılarının derhal durdurulması gerekliliği ve Türk savunma sanayisinin Avrupa güvenlik mimarisinde yer almasının önemi vurgulandı.

Dezenformasyon ve yapay zekâ riskleri


NATO Stratejik İletişim Merkezi Direktörü Jānis Sārts’ın katıldığı oturumda, sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyon ve yapay zekâ teknolojisinin gelişiminden kaynaklanan riskler masaya yatırıldı. Bu teknolojilerin toplumları istikrarsızlığa sürüklemek veya insanların düşünce ve davranışlarını etkilemek amacıyla kullanılabileceği uyarısı yapılarak, kamu yararı doğrultusunda yönetilmesi için yapılabilecekler tartışıldı.

LMT ziyareti ve savunma teknolojileri


Toplantı programı kapsamında son olarak ülkenin önde gelen teknoloji kuruluşlarından biri olan LMT (Latvijas Mobilais Telefons) şirketine bir ziyaret gerçekleştirildi. LMT Yönetim Kurulu Başkanı Juris Binde ve şirket yöneticileriyle yapılan görüşmede, telekomünikasyon sektöründeki son yenilikler ve savunma sanayi odaklı teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi alındı. Dijital altyapının güvenlik ve savunma kapasitesiyle entegrasyonu konusundaki son gelişmeler yerinde incelendi.

Parlamenter diplomaside önemli adım


Riga’daki temaslar, Türkiye ve Baltık ülkeleri arasında parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi ve küresel ölçekte ortak sınamalarla mücadeleye yönelik iş birliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.




#TBMM Dışişleri Komisyonu
#Letonya
#Riga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS sonuçları belli oldu! 2025-TUS 2. Dönem tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?