Kurtulmuş ekime işaret etti: Öneriler için hazırlığa başlayacağız

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'inci toplantısını yaptı.

50 SAATTE 80 KİŞİ DİNLENDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugüne kadar yapılan 11 oturumda 80 kişinin dinlendiğini, 50 saat çalışıldığını ve 830 sayfa tutanak tutulduğunu ifade etti. Kurtulmuş, ekim ayı içerisinde komisyon üyesi milletvekillerinden gelen teklifler doğrultusunda diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinleneceğini kaydetti.

YASA HAZIRLIĞINA GEÇİLECEK

Bu sürecin tamamlanmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak tekliflerin hazırlığına başlayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Gerek yasal düzenlemeler olsun gerek oluşturacağımız çalışma raporu olsun bununla ilgili çalışma dönemi içerisine gireceğiz. Planladığımız gibi hatta planladığımızdan daha disiplinli ve verimli geçen süreç oldu. Kimsenin fikirlerine müdahale etmedik. Her birisi kayda geçti. Eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir misyon icra etmiş olacak. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde şimdiye kadarki disiplin içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak TBMM'ye görüşlerimizi bir rapor olarak iletmek mümkün olur" ifadelerini kullandı.

BM'DE TARİHİ OTURUMA ŞAHİTLİK EDİLDİ

New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında tarihi oturumlara şahitlik edildiğini kaydeden Kurtulmuş, "İlk kez Birleşmiş Milletler'de bu kadar büyük katılımla Gazze oturumunun gerçekleşmiş olması ve on ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu münasebetiyle Filistin devletini tanıma kararı almış olması her türlü takdirin üstündedir. Ülkelerin meclislerinde bu kararlar onaylanıyor dolayısıyla Türkiye'deki milli iradenin merkezi olarak TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerinin meclislerinin canı gönülden tebrik ediyorum. Önemli bir aşamadır" dedi.

ERDOĞAN TARİHE NOT DÜŞTÜ

Komisyon üyelerine seslenen Kurtulmuş, "Bu salondakilere birkaç sene evvel denseydi ki İngiltere Avusturya, Kanada gibi ülkeler Filistin'i tanıyacak deseydi bunu neredeyse imkânsıza yakın bir şeyin olduğunu ifade ederdik" dedi.

İnsanlık cephesinin ortaya koyduğu fevkalade güçlü bir direnişe işaret eden Kurtulmuş, "İsrail'in insanlık suçlarına karşı artık insanlığın sınırlarının zorlanmış olması dünyanın birçok yerinde Filistin davasına olan bağlılığı artırmış ve Siyonist rejime olan nefreti artırmıştır. Bu tutum BM Genel Kurulu'na da yansımış çok sayıda ülkenin temsilci Filistin davasına destek verdiğini söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geniş coğrafyada ve dünyanın her yerindeki mazlum milletlerin temsilcisi, sözcüsü olarak her iki oturumda da yaptığı konuşma tarihi nitelikte konuşmalardır. Tarihe not düşmüştür. Türk milletinin bütün olarak Filistin davasına vermiş olduğu destek bir kez daha teyit edilmiş ve bu destek de her türlü manipülasyonların üstünde vicdani ve insani gerekçelerle ortaya konulmuştur. Biz de TBMM olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu tavrı sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.







