Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek

14:1317/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuştu. Kurtulmuş, "Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız" dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, toplantı salonuna girişte karşılaştığı DEM Parti heyeti ile selamlaştı.

Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
"Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek.
Bizim şuanda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktadır.
Şunun farkındayız, bu çalışmaların arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz, bu büyük desteğin kıymetini bilmek zorundayız.
Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız"


#Terörsüz Türkiye
#Numan Kurtulmuş
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON GELİŞMELER: Yeni teklif iddası geldi: Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar, ödeme tarih duyurusu geldi mi?