Terörsüz Türkiye için yasa önerisi hazırlığı

AK Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle üzerinde çalıştığı yasal düzenlemeleri tek bir kanunda toplayarak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacak. Komisyon bu hafta dinlemeleri tamamladıktan sonra siyasal partilerden önerilerini almaya başlayacak. Bu doğrultuda hazırlık yapan AK Parti’nin, eve dönüş, silah bırakma ve topluma kazandırmaya ilişkin yasal düzenlemeleri tek bir kanun çatısı altında toplayarak ‘Terörsüz Türkiye Yasası' başlığı altında komisyonda önereceği öğrenildi.





ÖRGÜTLÜ SUÇTAN YARGILANSIN

Kanun teklifi önerisinde, PKK'nın silah bırakması bağımsız bir şekilde yer almayacak. Öneride, silah bırakan ve kendini lağveden terör örgütü tanımının hukuki alt yapısı oluşturulacak. Tüm teröristleri örgütlü suç olarak nitelendirilen cinayet, cinayete azmettirme, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı suçlarından yargılanacak ya da mevcut cezaları bu suçlar üzerinden yeniden değerlendirilecek. Bu kapsamda, eve dönüşten faydalanmak isteyen teröristlerin terör suçuna karışmamışsa ceza almayacak. Suça karışanlar örgütlü suçlardan yargılancak ayrıca bir ceza almayacak.





SUÇ VE EYLEM TANIMI

Konuyu değerlen-diren AK Parti kaynakları, “Bağımsız bir düzenleme yapacağız. Diğer örgütlerin de terör örgütü olarak varlıklarını sona erdirmeye uyumlu hale gerilmesini de sağlayacağız. Terör varlığının sona ermesi, suç ve eylem tanımı yapılacak. Terör örgütü varlığı kalıcı olarak son bulması halinde işlenen suçlar, terör örgütü üyeliğinden çıkarılıp, adi suç vasfı kalacak ve örgüt vasfından hükümlünün cezasında uygulanan ağırlaştırma kalkacak. Cezaevindeki hükümlüleri de etkileyecek” dedi.



