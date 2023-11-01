Tekme attığı keseyi açınca şoke oldu

Balıkesir'de, ailelerinin onayıyla resmi nikahları kıyıldıktan sonra yaptıkları, 3 gün 3 gece süren düğünün son gününde 17 yaşındaki O.K. ve D.K. karakolluk oldu.Takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek, memleketleri Konya'ya dönmek isteyen kız tarafı ile damadın ailesi arasında arbede çıktı. Erkek tarafı dolandırıldıkları, gelinin ailesi ise kızlarının evde zorla tutulduğu ve şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.