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Tekneden düşen ATSO Başkanı hayatını kaybetti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar (55), teknede geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Teknesiyle hareket halindeyken denize düşerek pervaneye çarpan Bahar, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

04:00 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:50 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Bahar
Ali Bahar

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı. Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


DENİZE DÜŞTÜ VE PERVANEYE ÇARPTI

Ali Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Bahar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahar'ın teknesiyle elim bir kazaya maruz kaldığını söyledi. Kazadan 6 dakika sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Şahin, "Kemer'deki Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi. Çok üzüntülü olduğunu ifade eden Şahin, "Ali Bahar, Antalya'nın yetiştirdiği çok çalışkan, atılgan ve vizyon sahibi bir sanayicimizdi. Türk milleti çok değerli bir sanayicisini, Antalya da çok değerli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.


#Ali Bahar
#ATSO
#kaza
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