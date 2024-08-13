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Teknik kusur bulunamadı

Ağrı’dan İzmir’e giderken Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin ön rapor tamamlanarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 01:22 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporda elektronik ve teknik herhangi bir kusur bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi. 5 kişilik bilirkişi heyeti, ön incelemede hayatını kaybeden şoför dışında suç izafi edilecek herhangi bir kimsenin olmadığına yönelik kanaat belirtti. Sağlık birimlerinden elde edilen bilgiye göre ise kaza sonrası 2 kişinin entübe olması sebebiyle yoğun bakıma alındığı kaydedilirken 7 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



#trafik kazası
#Otobüs Kazası
#Soruşturma
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