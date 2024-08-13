Teknik kusur bulunamadı

Bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporda elektronik ve teknik herhangi bir kusur bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi. 5 kişilik bilirkişi heyeti, ön incelemede hayatını kaybeden şoför dışında suç izafi edilecek herhangi bir kimsenin olmadığına yönelik kanaat belirtti. Sağlık birimlerinden elde edilen bilgiye göre ise kaza sonrası 2 kişinin entübe olması sebebiyle yoğun bakıma alındığı kaydedilirken 7 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.