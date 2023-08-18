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TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul’dan sonra milyonları Ankara’da buluşturuyor. Etimesgut Havalimanında 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek muhteşem festival için hazırlıklar da tam gaz devam ediyor.

14:38 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
TEKNOFEST / Ankara

TEKNOFEST / Ankara

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul’dan sonra milyonları Ankara’da buluşturuyor.


Etimesgut Havalimanında 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek muhteşem festival için hazırlıklar da tam gaz devam ediyor.


Teknoloji severlerin 5 gün boyunca unutamayacakları bir festivale katılmak ve hızlıca festival alanına giriş yapabilmesi için online kayıt yaptırması gerekiyor.


www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde kişisel bilgileri eksiksiz olarak doldurmak yeterli. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler içinse kayıt zorunluluğu bulunmuyor.



"TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması" ne zaman, nerede gerçekleşecek?
"TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması" ne zaman, nerede gerçekleşecek?

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için geri sayım başladı. Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma, TEKNOFEST kapsamında Roketsan yürütücülüğünde düzenleniyor. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışması'na gençlerin ilgisi her geçen yıl artarak devam ediyor. Farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor. Peki, Teknofest Roket Yarışması ne zaman, nerede gerçekleşecek? Kazanan ne kadar ödül alacak? İşte soruların yanıtları.


#TEKNOFEST
#Ankara
#Etimesgut Havalimanı
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