TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için geri sayım başladı. Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma, TEKNOFEST kapsamında Roketsan yürütücülüğünde düzenleniyor. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışması'na gençlerin ilgisi her geçen yıl artarak devam ediyor. Farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor. Peki, Teknofest Roket Yarışması ne zaman, nerede gerçekleşecek? Kazanan ne kadar ödül alacak? İşte soruların yanıtları.