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TEKNOFEST Karadeniz'e dördüncü günde de yoğun ilgi

TEKNOFEST Karadeniz'e 3 günde 320 bin ziyaretçi katıldı. Heyecan veren gösterileri izlemek için alana gelenler, 4'üncü gününde de girişte kuyruk oluşturdu.

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Haber Merkezi DHA
TEKNOFEST Karadenize dördüncü günde de yoğun ilgi
TEKNOFEST Karadeniz'e dördüncü günde.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ 4. gününde devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz için Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale, bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde; Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları ile helikopter ve jet sergilendi.

1'inci gününde 105 bin, 2'nci gününde 95 bin, 3'üncü gününde 120 bin olmak üzere toplam 320 bin kişinin ziyaret ettiği festival, 4'üncü gününde de yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

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ÜÇ GÜNDE 325 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin kişinin gezdiği festivali üçüncü gün ise 120 bin kişi ziyaret etti. Böylece TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde gezenlerin sayısı 325 bine ulaştı.

TEKNOFEST, geride bıraktığı 3 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşattı.

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